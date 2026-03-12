한라산을 '쌩쌩' 오르게 한, 10년 운동의 효과

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마가 쌩쌩 올라가는 중."

한라산 백록담이 가장 붐비던 시기였던 2022년 2월, 남편과 처음으로 그곳에 올랐다. 성판악 코스로 시작해 관음사 쪽으로 내려왔다. 출발할 때만 해도 눈이 쌓여 있어 은근히 상고대를 기대했다. 하지만 오를수록 눈은 오히려 사라졌고 끝없이 이어지는 나무 계단에 서서히 지쳐갔다. 포기하고 싶던 순간, 눈앞에 백록담이 나타났다. 끝내 포기하지 않고 오른 나 자신이 자랑스러웠다. 우린 매년 오르자고 약속했는데, 그 약속은 지켜지지 못했다. 그 다음 해 내가 반월상연골판 제거 수술을 받았기 때문이다. 그 뒤로는 오르기 수월한 영실 코스만 두어 번 다녀왔다.지난 3일 떠난 제주도 여행을 계획했을 때도 무릎을 핑계로 백록담을 피하려 했다. 하지만 지금 아낀다고 더 오래 쓴다는 보장도 없지 않은가. 의술은 하루가 다르게 발전하고 있고, 지금 갈 수 있을 때 가보는 것이 낫겠다는 생각이 들었다. 결국 백록담을 예약했다. 중간에 포기하게 되더라도 괜찮다고 생각했다. 할 수 있을 때 해보자는 마음이었다.요즘 내가 하는 운동은 헬스가 전부다. 운동을 잘하지도 않고 열심히 하는 사람도 아니다. 건강을 위해 투자해야 한다는 의무감으로 다니고 있는 헬스, 헤아려 보니 시작한 지도 벌써 10년쯤 된 듯하다. 구기나 라켓 운동은 이것저것 해봤지만, 헬스는 도무지 이해되지 않는 운동이었다. 그렇게 재미없는 걸 사람들은 왜 할까? 싶었다.그러다 이사를 하게 됐다. 새로 이사 간 아파트에는 입주민을 위한 골프 연습장과 헬스장, 요가실, 샤워 시설이 갖춰져 있었다. 지하로 내려가기만 하면 운동을 할 수 있다는 접근성 덕분에 자연스럽게 헬스를 시작했다. 그때는 헬스 인구도 많지 않아 헬스장도 널널하고 상주하는 트레이너도 있었다. 처음 대하는 기구들의 사용법을 하나하나 친절하게 알려주던 트레이너 덕분에 차츰 재미를 붙일 수 있었다.그렇다고 해서 눈에 띄게 근력이 좋아졌다거나 체력이 크게 좋아졌다고 느낀 적은 한 번도 없었다. 그저 오늘의 숙제처럼 운동하러 갈 뿐이었다. 오히려 '근육이 생기는 것 같지도 않고 건강이 좋아지는 것 같지도 않다'고 투덜거렸다. 그나마 계속할 수 있었던 것은 크게 제약이 없다는 점이었다. 상대가 있어야 하는 라켓 운동과 달리, 헬스는 시간만 있으면, 하겠다는 마음만 있으면 할 수 있는 운동이었다. 그렇게 시작한 운동이 어느새 10년 가까이 이어졌다.백록담에 오르기 전날까지 제주도에는 강풍을 동반한 비가 내렸다. 일기예보는 비가 그친다고 했다가 다시 온다고 했다가 계속 바뀌었다. 그래도 포기하고 싶지는 않았다. 새벽에 일어나 보니 한라산 중턱에 있는 숙소 턱밑까지 안개로 가득했다. 비도 그치고 안개도 조금 걷히는 듯해서 안심하려는 순간, 성판악 쪽으로 오르자 금세 한 치 앞이 보이지 않는 안개 속이었다. 산 아래에서 보면, 산이 온통 하얀 빛뿐인 날을 '곰탕'이라고 하겠구나 싶었다.성판악에 도착한 시간은 예정보다 30분 늦은 아침 7시였다. 안내소에서 준비를 마치고 드디어 출발했다. 오르다 못 오르면 내려오자는 마음으로 천천히 걸음을 옮겼다. 그런데 생각보다 다리가 가벼웠다. 나는 씩씩하게 걸어 올라갔다. 우리보다 먼저 출발한 부부와 등산객 서너 팀을 앞섰다. 보통은 내가 추월 당하기 일쑤인데 말이다.뒤에서 따라오던 남편은 씩씩하게 올라가는 내 뒷모습을 사진으로 찍어 가족 단체 대화방에 올렸다.백록담으로 향하는 길은 여전히 바람 불고 추웠다. 전날 내린 비로 나무에도 계단에도 온통 고드름이었다. 백록담 등반은 보통 완만한 성판악 코스든, 가파른 관음사 코스든 왕복 9시간 정도를 예상한다. 나는 성판악으로 올라 다시 성판악으로 내려오는 코스를 예상보다 빠른 8시간 20분에 마쳤다.숙제처럼 하던 운동이 어느새 몸에 힘을 만들어 놓고 있었다. 10년이라는 시간이 길긴 길었던 모양이다. 백록담에 다녀왔지만, 사실 가장 큰 수확은 지금 내 몸의 상태를 확인했다는 것이었다. 그리고 한 가지 확실한 동기도 생겼다. '앞으로도 꾸준히 운동해야겠다는 마음'과 '나 아직 살아있다'고 생각 하는 마음. 끈기만큼 힘이 센 것도 없나 보다.