노영준 광주시의원, 지방선거 불출마 "정당 신뢰 회복에 집중"

큰사진보기 ▲국민의힘 노영준 광주시의원(경안·쌍령·광남1·광남2)이 차기 지방선거 불출마를 선언하며 당협 운영과 공천 과정의 공정성을 강조했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

국민의힘 노영준 경기 광주시의원(경안·쌍령·광남1·광남2)이 제9회 지방선거 불출마를 선언하며 당협 운영과 공천 과정의 공정성을 강조했다.노 의원은 11일 광주시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "쉽지 않은 결정이었지만 지금은 개인의 정치적 선택보다 정당의 신뢰를 회복하고 공정한 정치 질서를 바로 세우는 것이 더 중요하다고 판단했다"며 차기 지방선거에 출마하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.노 의원은 이날 기자회견에서 지역 정당 운영과 공천 과정에 대해 당 차원의 관리와 점검이 필요하다는 의견을 밝혔다.그는 "지역 정치가 시민들의 신뢰 속에서 운영되기 위해서는 공정성과 투명성이 무엇보다 중요하다"며 "중앙당과 경기도당이 당협 운영과 공천 관리 전반에 대해 균형 있게 살펴주기를 바란다"고 말했다.또한 당협 운영과 관련해 "정당 조직은 당원과의 소통을 기반으로 운영되는 것이 중요하다"며 "당원들과의 소통 구조가 보다 활성화되기를 기대한다"고 밝혔다.노 의원은 지방선거 공천 과정과 관련해서도 "광주시는 정치적으로 경쟁이 치열한 지역인 만큼 공정하고 경쟁력 있는 공천이 이뤄지는 것이 중요하다"며 "당 차원에서 투명한 기준과 절차에 따라 공천이 진행되기를 기대한다"고 말했다.아울러 노 의원은 최근 정치 상황과 관련해 시민과 당원들에게 사과의 뜻도 전했다. 그는 "지난해 12월 3일 비상계엄 사태로 놀라셨을 시민들과 당원들께 국민의힘 소속 지방의원으로서 다시 한 번 송구하다는 말씀을 드린다"며 "정치권이 시민들의 신뢰를 회복하기 위해 더욱 책임 있는 자세를 보여야 한다"고 밝혔다.노 의원은 "비록 이번 지방선거에는 출마하지 않지만 한 사람의 당원으로서 당의 발전과 지역 정치의 신뢰 회복을 위해 계속 역할을 하겠다"고 말했다.이번 기자회견에서는 지역 정치와 정당 운영에 대한 의견과 함께 지방선거 불출마 입장이 전달됐다.