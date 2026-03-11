메뉴 건너뛰기

26.03.11 15:32최종 업데이트 26.03.11 16:20

목포에 서해안권 첫 함정 방산업체 탄생

산업부, 제이케이중공업 신규 지정

전남 목포 삽진산업단지.
전남 목포 삽진산업단지. ⓒ 전라남도

전라남도는 목포에 본사를 둔 ㈜제이케이중공업이 산업통상부로부터 함정분야 방산업체로 신규 지정됐다고 11일 밝혔다. 이는 서해안권 조선기업 가운데 첫 지정이라고 전남도는 덧붙였다.

목포 삽진산업단지에 위치한 제이케이중공업은 2014년 설립 이래 선박 블록 제작, 선박 수리·개조, 관공선 신조 등을 주요 사업으로 성장했다. 연 매출은 300억 원 수준이다. 약 3년 준비 끝에 지난 2월 함정 분야 방산업체로 지정됐다.

전남도는 지난 4일 목포 허사도 일원에 해양경찰정비창이 출범한 것을 계기로 기업, 대학 등과 협력해 해양방산 산업 생태계 조성을 추진하고 있다.

AD
김기홍 전남도 전략산업국장은 "전남 기업이 해양방산 시장에 진출하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "지역 조선기업이 방산과 수리조선 등 새로운 산업 분야에서 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

최종근 제이케이중공업 대표이사는 "방산업체 지정을 계기로 기술 혁신과 품질 경쟁력을 강화해 함정 유지·보수·정비산업 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

