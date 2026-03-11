위례신사선 예타 통과·8호선 판교 연장 예타 대상 선정... 김병욱 "성남 교통 중요한 전기"

청와대 정무비서관 출신인 더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보가 위례신사선 예비타당성 조사 통과와 지하철 8호선 모란~판교 연장 사업의 예타 대상 선정과 관련해 "성남 교통 대전환의 중요한 전기가 마련됐다"고 밝혔다.
김 예비후보는 11일 오후 성남시의회 4층 세미나실에서 기자회견을 열고 위례신사선 예타 통과와 지하철 8호선 연장 사업의 예타 대상 선정 소식을 성남시민들에게 알렸다.
김 예비후보는 "이번 결정은 단순한 행정 절차의 통과가 아니라 성남 시민들의 오랜 염원과 노력의 결과"라며 "성남 교통 문제 해결을 위한 중요한 첫걸음이 마련됐다"고 말했다.
그는 "국토교통부의 성남 현장 점검을 이끌어낸 데 이어 국토부 장관과 대도시권광역교통위원회 관계자들과 면담을 통해 위례신사선 추진과 8호선 연장의 필요성을 전달해 왔다"고 밝혔다.
이어 김 예비후보는 "두 노선이 추진되면 성남 전역의 교통 접근성이 개선되고 교통 혼잡 완화는 물론 역세권 중심의 지역 경제 활성화와 주거 환경 개선에도 긍정적인 효과가 기대된다"고 말했다.
한편, 성남시장 선거에는 김 예비후보 외에 김지호 민주당 대변인, 임진기 국민의힘 새로운미래연대 상임대표, 장지화 진보당 공동대표, 신상진 현 성남시장 등이 출사표를 던졌다.