위례신사선 예타 통과·8호선 판교 연장 예타 대상 선정... 김병욱 "성남 교통 중요한 전기"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보는 11일 오후 2시 성남시의회 4층 대회의실에서 기자회견을 열었다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

청와대 정무비서관 출신인 더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보가 위례신사선 예비타당성 조사 통과와 지하철 8호선 모란~판교 연장 사업의 예타 대상 선정과 관련해 "성남 교통 대전환의 중요한 전기가 마련됐다"고 밝혔다.김 예비후보는 11일 오후 성남시의회 4층 세미나실에서 기자회견을 열고 위례신사선 예타 통과와 지하철 8호선 연장 사업의 예타 대상 선정 소식을 성남시민들에게 알렸다.김 예비후보는 "이번 결정은 단순한 행정 절차의 통과가 아니라 성남 시민들의 오랜 염원과 노력의 결과"라며 "성남 교통 문제 해결을 위한 중요한 첫걸음이 마련됐다"고 말했다.그는 "국토교통부의 성남 현장 점검을 이끌어낸 데 이어 국토부 장관과 대도시권광역교통위원회 관계자들과 면담을 통해 위례신사선 추진과 8호선 연장의 필요성을 전달해 왔다"고 밝혔다.이어 김 예비후보는 "두 노선이 추진되면 성남 전역의 교통 접근성이 개선되고 교통 혼잡 완화는 물론 역세권 중심의 지역 경제 활성화와 주거 환경 개선에도 긍정적인 효과가 기대된다"고 말했다.한편, 성남시장 선거에는 김 예비후보 외에 김지호 민주당 대변인, 임진기 국민의힘 새로운미래연대 상임대표, 장지화 진보당 공동대표, 신상진 현 성남시장 등이 출사표를 던졌다.