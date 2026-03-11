메뉴 건너뛰기

26.03.11 15:35최종 업데이트 26.03.11 15:35

김한정 남양주시장 예비후보 "민주주의 가치 회복" 강조

[현장] 지방선거 앞두고 책임 있는 정치 필요성 강조하는 공동성명 발표

김한정 더불어민주당 남양주시장 예비후보가 지방선거 출마자들과 함께 민주주의 가치 회복과 지역 발전을 강조하는 공동성명을 발표했다. ⓒ 김한정 캠프
김한정 더불어민주당 남양주시장 예비후보가 지방선거 출마자들과 함께 민주주의 가치 회복과 지역 발전을 강조하는 공동성명을 발표했다. ⓒ 김한정 캠프

김한정 더불어민주당 남양주시장 예비후보가 지방선거 출마자들과 함께 민주주의 가치 회복과 지역 발전을 강조하는 공동성명을 발표했다.

남양주촛불행동 주최로 11일 오후 2시 남양주지방법원 앞에서 열린 기자회견에는 김한정 남양주시장 예비후보를 비롯해 남양주시장·시의원·도의원 예비후보 등이 참석했다.

이날 참석자들은 공동성명을 통해 다가오는 6·3 지방선거를 앞두고 민주주의 가치와 헌정 질서를 지키기 위한 책임 있는 정치의 필요성을 강조했다.

김한정 예비후보는 "대한민국 민주주의는 시민들의 참여와 노력으로 지켜져 왔다"며 "민주주의를 지켜낸 시민들과 당원들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "이번 지방선거는 지역 발전과 시민 삶의 변화를 만들어갈 책임 있는 일꾼을 선택하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "민주주의의 원칙을 지키고 시민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 정책과 실천으로 시민들에게 답하겠다"고 강조했다.

김 예비후보는 또 "중앙정부와의 협력을 통해 지역 현안을 해결하고 남양주의 지속 가능한 발전을 이끌어가겠다"며 "시민의 참여로 지켜낸 민주주의 가치가 지역 발전과 시민 삶의 변화로 이어질 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

이날 기자회견에서는 민주주의 가치와 지방자치 발전의 중요성을 강조하는 공동성명이 발표됐으며, 참석자들은 지역 발전과 시민 삶의 개선을 위한 정책 추진 의지를 밝혔다.

