3월 11일, 흙의 날을 아세요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲검은 비닐의 좁은 틈을 비집고 올라온 초록빛 마늘과 양파가 대견하다. 차가운 겨울 땅속에서 묵묵히 땅심을 기르며 때를 기다려온 생명의 경이로움이 고스란히 느껴진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"벌써 농사 준비를 하세요?"

"그럼. 지금 펴놔야 땅심이 길러지지. 그래야 생명이 잘 자라는 법이야."

"흙이 살아 있어야 우리도 사는 게지."

"고맙다, 흙아."

3월 달력을 넘기다 11일 앞에서 시선이 멈춘다. 오늘은 '흙의 날'이다. 시골에서 작은 농사를 짓는 나조차 무심코 지나칠 뻔한 날이었다.궁금함에 인터넷을 뒤적이니 그 뜻이 자못 깊다. 우리 삶의 바탕이 되는 흙의 소중함을 알리기 위해 제정된 날이라고 한다. 숫자 '11"은 흙 토(土) 자를 풀어낸 형상에서 따온 것인데, 위의 한 획과 가운데 십자가를 풀면 '십(十)"과 '일(一)"이 되니 3월 11일이 곧 흙의 이름이 된 셈이다.문득 자문해 본다. 흙이란 무엇인가. 우리가 무심코 밟고 지나는 흙 한 줌 속에는 우주만큼이나 거대한 생명이 숨 쉬고 있다. 보이지 않는 미생물과 작은 곤충들, 식물의 뿌리가 서로의 어깨를 기대고 살아가는 하나의 세계. 흙은 단순한 흙덩이가 아니라 무한한 생명을 품은 근원이며, 인간 또한 그 흙에서 태어나 흙을 딛고 살아간다.그러나 오늘날 우리의 발밑은 어떤가. 고개를 조금만 돌려보면, 수많은 땅이 아스팔트와 콘크리트 아래 차갑게 갇혀 있다. 무분별하게 덮어버린 문명의 무게는 흙이 내뱉어야 할 생명의 숨통을 가혹하게 틀어막고 있다. 흙이 숨을 쉬어야 농사가 살고, 농사가 살아야 비로소 사람이 살 수 있다는 평범한 진리를 우리는 너무 자주 잊고 산다.콘크리트 숲속에서 사람들은 흙의 질감을 잊어가고, 그 속에서 움트는 생명의 경이로움을 잊어버렸다. 아스팔트 아래 묻힌 채 비 한 방울, 바람 한 점 제대로 만나지 못하는 흙의 고통을 생각하면 마음 한구석이 아려온다. 어쩌면 우리는 자연이라는 이치에 거스르고 사는지도 모르겠다. 나는 무거운 사념을 뒤로하고, 아직 숨을 제대로 쉬고 있는 나의 작은 터전으로 향했다.텃밭에 들어서니 작년 늦가을 정성껏 심어둔 양파 모종들이 어느새 훌쩍 자라 봄바람에 가볍게 몸을 흔들고 있었다. 녀석들의 몸짓에서 계절의 변화가 느껴진다. 곁을 보니 겨우내 검은 비닐 속에 갇혀 있던 마늘잎들이 힘차게 비닐을 뚫고 나와 있었다. 좁은 구멍 사이로 초록 잎을 삐죽 내민 마늘들은 이제야 비로소 숨을 제대로 쉬는 듯 파릇하다.그 대견한 생명을 보며 나는 깨닫는다. 흙이란 단순히 바탕이 아니라, 연약한 뿌리를 단단히 지탱해 주며 영양을 공급하는 생명의 원천이라는 것을. 흙의 든든한 버팀이 없다면 저 가느다란 양파가 어떻게 바람 앞에 몸을 맡길 것이며, 흙의 넉넉한 품이 없다면 저 마늘이 어떻게 차가운 땅속에서 겨울을 났겠는가. 그때 밭에서 부지런히 거름을 펴고 계신 옆집 아저씨와 눈이 마주쳤다.땅심. 농부들의 입에 해묵은 먼지처럼 붙어 다니는 말이지만, 그 안에는 자연의 섭리가 담겨 있다. 흙 한 줌을 집어 보니, 서늘한 기운이 남은 흙이 손바닥의 온기를 만나 부드럽게 풀린다. 이 작은 흙 속에서 수많은 존재가 서로를 보듬으며 한 포기의 생명을 키워내고 있었다.흙은 정직하다. 농부는 그것을 누구보다 잘 안다. 쏟은 정성만큼만 돌려주고, 콩 심은 데 콩을 내어주는 정직한 스승이다. 흙은 사람에게 가르친다. 오늘 심어 내일 거두려 하는 조급함을 버려야 함을, 기다림 또한 순리라는 것을.우리가 콘크리트 위에서 서둘러 쌓아 올리는 성과물과는 비교할 수 없는 느릿하고도 단단한 성취가 이 흙 속에 있다. 텃밭 가장자리에 서서 다시금 새싹들을 바라본다. 햇살에 반짝이는 흙냄새가 코끝을 스치고, 바람은 생명의 온기를 전한다.달력 한쪽에 적힌 작은 글씨 하나가 오늘을 새롭게 보게 했다. '흙의 날." 결국 우리 삶의 시작과 끝은 모두 그곳으로 돌아간다. 흙은 그렇게 묵묵히 우리를 기다려주고 있다.옆집 아저씨의 말소리가 바람에 실려 다시금 귓가를 울린다.나는 고개를 끄덕이며, 내 발밑의 작고 소중한 우주에게 나직이 인사를 건넸다.