기후부, 고유가 장기화 대비 원전 6기 추가 재가동 추진

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 서울 영등포구 소재 한국전력 남서울본부에서 한국전력, 한국수력원자력, 한국가스공사 등 에너지 관련 산하 기관과 중동상황 관련 에너지안보 점검 회의를 주재하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

중동 정세 악화로 인한 고유가 장기화 가능성에 대비해 정부가 원자력발전소의 정비 기간을 탄력적으로 운영하기로 했다. 이달 중으로 관련 절차를 거쳐 신월성 1호기, 고리 2호기를 재가동하고, 5월 중순까지 추가로 한빛 6호기, 한울 3호기, 월성 2·3호기 등 원전 4기를 재가동한다는 계획이다. '재가동'이란 정비기간을 최대한 줄여서 투입시킨다는 의미다.기후에너지환경부는 11일 오전 서울 영등포구에 있는 한국전력공사 남서울본부에서 김성환 장관 주재로 '중동 상황 관련 에너지 대책 점검 회의'를 진행하고 이같이 밝혔다. 이날 회의에는 한국전력공사, 한국수력원자력, 발전5사, 한국가스공사 등 에너지공기업과 민간발전사, 에너지경제연구원 등 기관 관계자들이 참석했다.최근 중동 상황과 관련해 국제유가와 천연가스 가격이 급등하고 있으나, 국내 전력시장에 반영되는데 시차가 있어 현재까지는 전기요금에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 상황이라는 것이 기후부의 판단이다. 다만 고유가가 장기간 지속되고 액화천연가스(LNG) 도입이 차질을 빚으면 전력시장에 미치는 영향이 불가피할 것으로 보고 있다.이에 따라 기후부는 전기요금 안정화 방안 등을 우선적으로 검토해 준비한다. 먼저 원전 이용률을 높인다. 전력 수요가 낮은 경부하(봄·가을, 설·추석 연휴 등) 기간에 안정적인 계통 운영과 안전에 지장이 없는 범위 내에서 현재 정비 중인 원전을 적기 재가동하기로 했다. 현재 원전 15기(설비용량 16.45GW)가 가동 중인데, 앞으로 6기를 추가 재가동하게 된다.이와 함께 액화천연가스 수급차질이 예상되는 경우 석탄발전을 유연하게 운전하는 방안을 검토한다. 다만, 황사와 미세먼지 영향이 적은 시기를 골라서 석탄발전의 가동률을 높일 예정이며, 저유황탄 사용과 대기오염방지시설 가동 확대 등으로 발전량이 늘어나도 미세먼지 배출이 급격히 늘지는 않도록 관리할 방침이다.기후부는 이런 조치를 통해 중동 상황에 따른 영향을 최소화하고, 전기요금 안정화를 이끈다는 계획이다. 무엇보다 국제 에너지 가격 상승이 국내 전기요금 상승(전력시장가격 상승)으로 이어지지 않도록 하는 방안도 함께 검토하기로 했다.또한 기후부는 현 상황을 해결하는 근본적인 해결 방안으로 태양광 등 재생에너지가 신속 보급되는 것이라고 보고 있다. 이에 올해 재생에너지 보급·융자 사업예산을 신속히 집행할 예정이다. 또 재생에너지 설비의 조기 가동을 위해 사업의 인허가 및 계통연계 과정에서 발생하는 현장의 어려움을 관계기관과 협력해 신속히 해소하도록 했다.김성환 기후부 장관은 이날 회의에서 "우리나라 에너지 시스템은 수입 화석연료 의존도가 높아 국제 에너지 가격 변동에 취약하다"면서 재생에너지 중심의 에너지 구조로 신속히 전환하는 것은 에너지의 수입의존도와 탈탄소를 동시에 해결하는 에너지안보의 핵심이기에 2030년 재생에너지 100GW 보급 등 탈탄소 에너지안보 체계 구축을 위해 모든 기관의 힘을 모으겠다"고 말했다.한편 김 장관은 이날 회의 이후에 경기 서남부 지역(시흥시, 안산시, 화성시)의 주요 정책 현장 4곳을 차례로 방문해 재생에너지 중심의 에너지 전환 추진 현황을 점검한다.