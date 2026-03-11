대한노인회 세종시지회장에 한인석 후보 당선... "노인회 혁신하겠다"

큰사진보기 ▲10일 조치원읍 대한노인회 세종시지회 강당에서 열린 지회장 선거 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

대한노인회 세종특별자치시지회 제17대 지회장 선거에서 한인석 후보가 당선됐다.10일 조치원읍 대한노인회 세종시지회 강당에서 열린 지회장 선거에서 한인석 후보는 180표를 얻어 현 지회장인 장영 후보를 33표 차로 제치고 제17대 지회장에 선출됐다.이번 선거는 선거 전부터 후보 간 경쟁이 치열하게 전개되며 총 회원 526명 가운데 469명(89%)이 참석해 높은 투표율을 보였다. 개표 결과 한인석 후보가 180표를 얻어 1위를 차지했으며, 변지섭 후보는 147표로 2위, 장영 후보는 142표로 3위에 머물렀다.1940년생인 한인석 신임 지회장은 조치원읍 출신으로 평생 지역에서 활동해 온 인물이다. 조치원농업고등학교를 졸업한 뒤 조치원읍 개발과장과 연기군의회 전문위원 등을 지냈으며, 현재 조치원읍 행정동우회장과 조치원 주민자치회 운영위원장, 대한노인회 세종시지회 부지회장 등을 맡아 지역사회 활동을 이어왔다.한 지회장은 이날 후보 소견 발표에서 "오래된 물은 썩는다"며 "당선되면 세종시지회를 반드시 혁신하겠다"고 밝혔다.그는 주요 공약으로 ▲경로당 환경 개선을 통한 노인 친화 공간 조성 ▲세종시 노인복지관과 노인보호전문기관 설립 ▲대한노인회 세종시 남부지회 설립 및 연합회 구성 ▲노인 일자리 확대와 시정 참여 활성화 ▲'지역통합돌봄법' 시행에 따른 지역통합 돌봄 체계 구축 ▲여가·문화 활동 확대 ▲노인문제 연구회 구성 및 정책 개발 등을 제시했다.김준식 세종시니어시민포럼 회장은 "한 신임 지회장이 조직 개혁을 앞세워 당선된 만큼 향후 세종시지회 운영 방식과 변화에 대한 기대가 크다"며 "이번 선거에서 제시된 공약들이 충실히 이행되기를 희망한다"고 말했다.한편 (사)대한노인회 세종시지회는 2025년 말 기준 13개 읍·면·동 분회와 526개 경로당이 소속된 세종시 최대 시민사회단체다. 회원 수는 1만4578명에 이르며, 연간 예산은 약 100억7800만 원 규모다.세종시지회는 현재 경로당 지원사업과 노인 일자리 지원사업, 읍·면·동 노인문화센터 운영, 자원봉사센터 운영 등 다양한 노인 복지 사업을 추진하고 있다.