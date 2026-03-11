박주민 "대통령 측근 검찰 거래 의혹, 미친 짓...실체 없는 음모론"

큰사진보기 ▲더불어민주당 박주민 의원은 11일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 '공소취소-검찰개혁 거래설' 의혹 제기에 대해 "논리적으로 말이 안 되는 일"이라며 강하게 비판했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

더불어민주당 박주민 의원이 '공소취소-검찰개혁 거래설' 의혹 제기에 대해 "논리적으로 말이 안 되는 일"이라며 강하게 비판했다.11일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 박 의원은 '대통령 최측근이 검찰에 이재명 대통령 공소취소를 요청했다'는 의혹에 대해 "미친 짓"이라고 목소리를 높혔다. 그는 "정부 고위 관계자가 그런 일을 했다면 제정신이 아닐 것"이라며 "현재 민주당 의원들이 공소취소 모임을 만들고 국정조사를 요구하는 등 정당한 절차를 밟고 있는데, 무엇 때문에 뒤에서 거래를 하겠느냐"고 반문했다.그러면서 그는 "이 의혹 제기는 실체가 없는 상황"이라며 논란이 곧 사그라들 것으로 전망했다.그는 민주당 당론으로 채택된 검찰 개혁안과 관련, 공소청 수장을 왜 반드시 검찰총장이라고 불러야 하는지에 대한 의문과 특권적 지위를 유지시키는 검찰 징계법의 문제점 등을 지적했다.이어 그는 "19일 법안 처리를 앞두고 시간이 많지 않지만, 법사위와 정책위, 정부가 모여 한 번 더 부족한 점을 점검해야 한다"며 "과거 공수처 설치 당시 수많은 의총을 통해 에너지를 모았던 것처럼, 지금도 통합적 관리가 필요한 시점"이라고 강조했다.서울시장 경선에 나선 박 의원은 서울이 인구 감소, 고령화, AI 시대 대응 등 결정적인 순간에 직면해 있다고 진단했다. 그는 "단순한 일상 관리자가 아니라 도시의 미래를 그리는 '설계자'가 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 오세훈 서울시장의 시정에 대해 "시민의 현재와 미래가 없다"고 비판했다.그는 이재명 대통령과 국회에서 상법 개정, 연금 개혁, 의료 대란 대응 등에서 긴밀히 호흡을 맞춰 성과를 냈던 경험을 강조한 뒤, "시민의 삶을 실질적으로 변화시켜 온 사람으로서 서울의 미래를 책임질 자신이 있다"고 포부를 밝혔다.