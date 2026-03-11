허태정 "대전·충남 통합 무산은 정치적 꼼수... 행정 경험으로 돌파할 것"

큰사진보기 ▲허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보는 11일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

대전·충남 행정구역 통합 논의가 사실상 결렬 수순을 밟고 있는 가운데, 허태정 전 대전시장이자 현 더불어민주당 대전시장 예비후보가 현직 단체장들의 태도를 강하게 비판하며 대전의 새로운 비전을 제시했다. 11일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 허 후보는 통합 무산에 대한 안타까움과 함께 대전시장 재도전을 향한 강한 의지를 드러냈다.허 후보는 통합 관련 법안 처리가 무산된 것에 대해 "지역의 생존 전략이자 혁신 성장의 기회를 발로 걷어찬 것"이라고 성토했다. 특히 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사를 겨냥해 "강론의 세세한 차이를 이유로 20조 원 규모의 예산 지원이 걸린 통합을 무산시키는 것은 정치적 꼼수"라며 분노를 감추지 못했다.그는 광주·전남의 사례를 들며 "부족한 부분은 선통합 후 보완해 나가면 될 일"이라며, "결국 민주당 대통령과 민주당 시도지사가 손을 잡고 통합을 다시 추진하는 것이 지역 발전을 위한 더 확실한 길"이라고 주장했다.허 후보는 통합 논의와 별개로 대전이 가진 잠재력을 극대화할 세 가지 핵심 공약을 발표했다. 첫째는 대전을 '대한민국 방산의 메카'로 만든다는 것이다. 대전에 위치한 국방과학연구소(ADD)와 한화의 기술력을 바탕으로 방산 클러스터를 확실히 완성하겠다는 구상이다.둘째는 교통 인프라 혁신이다. 도시철도 2호선 노선망 확대와 함께 대중교통 사각지대에 마을버스를 전면 도입해 촘촘한 교통 체계를 구축하겠다고 약속했다. 셋째는 청년 정책으로, 12만 명에 달하는 대전 대학생들이 졸업 후에도 지역에 머물 수 있도록 일자리와 주거 지원을 획기적으로 늘리겠다고 밝혔다.당내 경선에서 현역 국회의원들과 경쟁하게 된 상황에 대해서도 자신감을 보였다. 허 후보는 "통합이라는 정교한 작업은 풍부한 행정 경험이 필수적"이라며, 과거 국회의원 출마 권유를 뿌리치고 구청장 임기를 끝까지 마쳤던 자신의 이력을 강조했다. 그는 "시민들이 국회에서 일하라고 뽑아준 의원들은 본분에 충실하시고, 행정 경험이 있는 제가 대전을 책임지겠다"고 말했다.또한, 최근 '중동 사태' 등으로 치솟는 물가에 대해 깊은 우려를 표하며 "추경 편성 등을 통해 소상공인과 서민 경제를 민첩하게 보호하는 '물가 잡는 시장'이 되겠다"는 포부도 덧붙였다. 허 후보는 비록 통합 논의가 위기를 맞았지만, 시민의 더 나은 삶을 위해 끝까지 뛰겠다는 각오를 전하며 인터뷰를 마쳤다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.