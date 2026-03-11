김지호 성남시장 예비후보 "판교 e스포츠 경기장 사업 재추진"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보가 백지화된 판교 e스포츠 전용 경기장 사업을 재추진하겠다는 공약을 발표했다. ⓒ 김지호 캠프 관련사진보기

AD

더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보가 백지화된 판교 e스포츠 전용 경기장 사업을 재추진하겠다는 공약을 발표했다.김 예비후보는 10일 입장문을 통해 "성남의 미래 산업 경쟁력을 강화하고 시민과의 약속을 바로 세우기 위해 판교 e스포츠 전용 경기장 사업을 재추진하겠다"고 밝혔다.판교 e스포츠 경기장 사업은 경기도 공모사업으로 추진됐던 프로젝트로, 도비 100억 원과 시비 150억 원, 민간 투자 40억 원 이상이 투입되는 약 300억 원 규모의 사업이었다. 판교 테크노밸리와 연계해 게임·콘텐츠 산업을 확장하고 성남을 e스포츠 중심 도시로 육성하는 것을 목표로 추진됐다.해당 사업은 설계 공모를 마치는 등 상당 부분 행정 절차가 진행된 상태였으나 민선 8기 출범 이후 시정조정위원회 결정에 따라 중단됐다. 성남시는 당시 사업 수익성과 환경 변화 등을 이유로 사업을 백지화했다고 설명했다.김 예비후보는 "이미 행정 절차와 예산 구조가 상당 부분 마련된 사업이 중단되면서 시민들 사이에서 사업 중단 배경에 대한 의문이 제기되고 있다"며 "성남의 미래 산업 기반이 될 수 있는 정책을 중단한 결정에 대해 재검토가 필요하다"고 말했다.또 "판교는 국내 게임·IT 산업의 중심지로, e스포츠 전용 경기장이 조성될 경우 게임·콘텐츠 산업과 연계한 새로운 성장 동력을 확보할 수 있다"며 "성남을 글로벌 콘텐츠 산업 도시로 발전시키는 기반이 될 것"이라고 강조했다.김 예비후보는 "성남시장에 당선될 경우 백지화된 판교 e스포츠 경기장 사업을 전면 재검토하고 재추진하겠다"며 "판교 테크노밸리와 게임·콘텐츠 산업, e스포츠 생태계를 연계해 성남을 대한민국 e스포츠 중심 도시로 만들겠다"고 밝혔다.이어 "청년들이 모이고 세계 대회가 열리는 도시로 성장할 수 있도록 성남의 미래 산업 전략을 다시 설계하겠다"고 덧붙였다.