권선택 "지방선거 불출마... 특정 경선 후보 지지, 결정 못 해"

큰사진보기 ▲권선택 전 대전시장이 11일 대전시의회에서 기자회견을 열어 6.3지방선거 불출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲권선택 전 대전시장이 11일 대전시의회에서 기자회견을 열어 6.3지방선거 불출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲권선택 전 대전시장이 11일 대전시의회에서 기자회견을 열어 6.3지방선거 불출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

지난달 약 8년 만에 더불어민주당에 복당한 권선택 전 대전시장이 6·3 지방선거 불출마를 선언했다. 권 전 시장은 "오랫동안 시장직을 추구해 왔지만 이제 그 길을 멈추고자 한다"며 "앞으로는 119 구급대의 역할을 하겠다. 당이 필요한 곳이 있다면 달려가겠다"고 밝혔다.권 전 시장은 11일 대전시의회에서 기자간담회를 열고 "저의 출마 여부, 향후 진로 문제에 대해 출처 불명의 소문이나 억측들이 많다. 불확실성을 제거해야겠다는 생각에서 이 자리를 마련하게 됐다"며 "결론적으로 말씀드리면, 저는 오랫동안 시장직을 추구해 왔다. 그러나 이제 그 길을 멈추고자 한다"고 대전시장 선거 불출마를 선언했다.권 전 시장은 "2017년 시장직에서 내려온 뒤 오로지 시장에 복귀하겠다는 일념으로 노력해 왔다"며 "복권도 되고, 복당도 됐고, 그래서 이제 복직하면 되겠구나라는 생각 속에서 개인적으로는 명예 회복의 길, 공적으로는 중도 하차로 다 이루지 못한 미완의 시정 핵심 과제를 다시 이어 책임을 다하는 길을 가겠다고 생각했다"고 밝혔다.이어 "다만 최근 고민 끝에 '내 개인의 욕심이었구나', '공직자로서의 사명이라기보다 개인 영달의 수단으로 생각했던 것 아니냐'하는 반성을 하게 되었다"며 "이러한 반성의 결과, 오늘 결론에 이르렀다"고 불출마 결심 배경을 설명했다.그러면서 권 전 시장은 불출마 이후의 역할에 대해 "민주당 승리를 위해서 최선을 다할 각오"라고 밝혔다. 그는 "제가 필요한 곳이 있다면 달려가겠다. 마치 119 구조대의 역할을 하겠다"며 "공직에 있을 때 119 구조대를 창설한 주도적인 역할을 해왔다. 앞으로 필요한 곳에 가서 필요한 역할이 있다면 '선당후사'의 자세로 헌신하겠다"고 말했다.아울러 권 전 시장은 "이러한 길이 이재명 정부의 성공을 위한 길이기도 하고, 대한민국에서 내란을 진정으로 청산하는 길"이라며 "대한민국을 정상화시키고 반석 위에 올리는 일에 매진하겠다"고 덧붙였다.질의응답에 나선 권 전 시장은 '대전시장 민주당 경선 국면에서 특정 후보를 지지할 생각이 있느냐'는 질문에 "어려운 얘기"라며 즉답을 피했다. 권 전 시장은 "본선에서는 선출되는 우리당 후보를 돕는 건 당연한 도리"라면서도 "경선 과정이 시작될 텐데, 그에 대한 입장 정리가 아직 안 돼 있다. 경선 과정을 보고 판단하겠다"고 말했다.다만 그는 현재 대전시장 선거 출마의 뜻을 밝힌 4명의 후보를 각각 거명하며 짧게 평가를 내놨다.권 전 시장은 장철민 의원에 대해 "아주 젊고 패기 있고 능력 있는 후보"라며 "주식으로 말하면 성장 잠재력이 풍부한 가치주다. 우리 지역에서 키워야 한다"고 말했다.장종태 의원에 대해서는 "밑에서부터 행정 경험을 알곡처럼 차곡차곡 쌓아 올린 분"이라며 "서민적이면서도 지역 친화적인 지역 밀착형 후보"라고 했다.박범계 의원을 두고는 "4선 국회의원에 장관까지 한 대전의 대표적인 정치 거목"이라며 "총리에 입각해도 손색이 없고, 더 쌓이면 국회의장도 할 수 있는 후보"라고 평가했다.허태정 전 시장에 대해서는 "친화력이 좋고 인기가 굉장히 좋다"면서도 "코로나와의 싸움 때문에 계획했던 일들이 차질을 빚었던 것 같다. 아쉬움이 클 것"이라고 말했다.권 전 시장은 대전·충남 행정통합이 무산될 위기에 처한 상황에 대해 "아직 기회는 남아 있다. 그러나 지금 현실이 어려운 상황"이라며 "무산된다면 굉장히 아쉽다"고 말했다.그는 "어느 정책이건 기회요인도 있고 위협 요인도 있는데, 이 통합 문제만큼은 위험 요인보다는 기회요인이 많다고 판단했기 때문에 지지했다"며 "호남은 되고 대구·경북도 논의 선상에 있는데, 어느 곳은 되고 어느 곳은 안 된다, 심지어 호남은 되고 대전·충남은 안 된다면 비대칭성 문제가 생긴다"고 지적했다.특히 그는 광주·전남이 통과한 특별법을 두고 "특별 지원도 받고, 온갖 특례도 합법적으로 할 수 있는 보증수표를 받아 놓은 것과 마찬가지"라면서 "향후 공공기관 2차 이전과 중앙부처 이전 논의에서도 차질(대전충청이 손해를 보는)이 있을 수 있고, '제2의 해수부 이전' 같은 우려가 현실화될 수 있다"고 우려했다.정부가 약속한 '4년간 20조 원 지원'에 대해서는 "대통령이 이미 언급한 약속이기 때문에 안 지켜질 수가 없다"며 "1년에 5조면 1000억짜리 사업 50개를 할 수 있고, 대전·충남 시·군·구가 20개라고 치면, 한 곳당 2500억원의 예산 규모다. 그걸 버린다는 건 너무나 아깝다"고 강조했다.권 전 시장은 끝으로 "이번 통합 과정을 보면서 협치가 실종됐다는 점이 굉장히 아쉽다"며 "여야 간 대화, 정당과 시민사회의 단절을 메울 중재자의 역할이 필요하다. 대화하면 풀릴 수 있는 오해도 많다. 제가 할 수 있다면 그 역할을 하고 싶다"고 덧붙였다.