농협개혁위 "중앙회장 권한 축소 등 제도적 장치 마련해야"

▲농협개혁위원회가 10일 제4차 회의를 열고 선거제도 개선, 인사 공정성 제고, 책임경영 강화, 내부통제 강화 등 농협 운영 전반을 전면 개편하는 자체 개혁안을 마련했다. 사진은 서울 중구 충정로에 있는 농협중앙회 본관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기