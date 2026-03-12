제7대 부천군수 허섭의 친일 행위... 중일전쟁 발발 후 본격화

AD

큰사진보기 ▲부천군사후원회 결성식 기사1937년 8월 8일 <매일신보>는 8월 9일에 부천군청 회의실에서 각 단체 대표자들이 참여한 가운데 허섭부천군수 주재로 부천군사후원회가 결성된다고 알리고 있다. ⓒ 국립중앙도서관 대한민국 신문 아카이브 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문 에도 실립니다.

일명 친일파로 불리는 친일반민족행위자들은 민족문제연구소가 편찬한 <친일인명사전>에 이름과 그 행위가 자세히 나와 있다. 일제의 국권 침탈에 협력한 자, 식민 통치에 협력한 자, 항일운동을 억압하고 방해한 자, 일제의 침략전쟁에 적극 협력한 자 등 친일 행위는 다양하며, 35년이라는 긴 세월만큼이나 나라를 팔아먹고 일제에 협력한 친일파들 수 또한 많다.이완용, 송병준, 서정주, 김성수, 이광수, 채만식 등과 같이 전국적으로 유명한 친일파들은 잘 알려져 있지만, 우리에게 알려지지않은 친일파들이 더 많다. 특히 지역에서는 더더욱 그렇다.그렇다면 부천에는 어떠한 친일파들이 있었을까? 대표적인 사람으로는 역곡동 안동네로 불리는 벌응절리 출신의 박제봉(朴濟鳳)이 있다. 경학원(經學院) 사성(司成)을 지낸 유림(儒林)의 거두로 그가 살았던 집이 부천시 향토문화재 심의로 올라오면서 시민들에게 알려지게 되었다.이 외에도 대한제국 말기 부평군수를 지낸 정운구와 국회의원을 지낸 장경근도 있다. 또한 식민지배에 적극 협력한 부천군수들도 있다.그렇다면 부천군수들은 부천 관내에서 어떠한 친일 행위를 했을까? 군수는 고위직에 해당이 되고, 여러 지역을 옮겨 다니다 보니 지역에서의 친일 행위는 자세히 다루어지지않고 있다. 이에 1933년 4월 ~ 1937년 11월까지 제7대 부천군수를 지낸 허섭을 통해 군수들의 지역 내 친일 행위에 대해 알아보고자 한다.이 당시 부천군은 15개 면으로 구성되어 있었으며 현재로 보면 부천시, 인천시 남동구·부평구·계양구·서구, 경기도 옹진군(현 인천시 옹진군) 등을 아우르는 거대 행정구역이었다. 부천군청은 인천부에 위치하였고, 15개면 중 소사면과 오정면이 현재의 부천시에 해당이 된다.특히 소사면 중심인 소사역(素砂驛) 남부에는 소사면사무소, 부평수리조합 사무소, 우편소, 경찰관주재소, 소사신사, 소사소학교, 소사공립보통학교 등 일제의 통치기관과 교육기관 등이 위치하였다.일제는 부평평야에서 생산된 쌀을 본토로 가져가기 위해 1923년 부평수리조합을 설치하였으며, 동시에 과수원을 대대적으로 조성하여 전국에서 복숭아가 가장 많이 생산되는 지역으로 만들었다.복숭아가 1920년대 중반에 이미 국내를 넘어 만주로 복숭아가 판매되었다고 하니 일제의 입장에서는 가장 핫한 곳이 부천이었다. 하지만 우리 선조들로서는 가장 수탈이 심하고 살아가기 힘든 곳이었다. 하지만 일제에 협력한 일부의 사람은 그 대가로 지역 유지가 되었다.이러한 흐름 속에서 1927년에 소사시장(素砂市場)이 개설되었으며, 1934년 11월 15일에 소사가축시장이 허가되고 1935년 1월 21일에 개장되었다. 하루에 500여 마리의 소가 유통되었다고 하니 소사는 교통이 발달하고 물류가 몰린 곳이었다.1936년에는 학생 수 증가로 소사공립보통학교의 확충 여부가 지역의 문제가 되었다. 소금판매로 유명한 최병희씨와 면장 원영상, 그리고 신부농장을 경영한 신부정웅은 기성회를 조직하고 허섭군수와 협력하여 학교를 증축하였다. 1937년에는 청량리에 있었던 농사시험장과 원잠종제조소 유치를 위한 활동을 하였다.허섭 군수의 부천 관내에서 친일 행위는 1937년 7월 7일 중일전쟁 발발하면서 두드러진다. 7월 29일, 허섭군수는 소사신사에서 소사면 관민을 비롯해 소사국방의회, 소사애국부인회분회, 오류동애국부인회분회 회원들과 함께 황군의 무운장구를 기원하는 무운기원제를 지냈다.특히 같은 해 8월 9일에는 부천군사후원회 결성식을 진행하였다. 이러한 결성식은 일본제국주의 군대의 지기(志氣)를 격려하고 총후봉공의 정신을 강화하기 위한 것으로 허섭군수는 회장을 맡았다.내무주임인 문협성일과 신부정웅은 부회장을 맡았으며, 수등정웅, 원영상, 소사·소래·부내·부천의 각 보통학교장은 평의원을 맡았다. 면장들은 위원을 맡았다. 이러한 면모를 보면 군사후원회가 학생과 부천군민들의 전쟁 동원과 황국신민화를 확고히 하고자 한 단체라는 것을 알 수 있다.9월 21일에는 <조선일보> 사장 방응모, 기독교 조선감리회 목사 박연서(朴淵瑞)를 초청하여 소사진흥관에서 시국강연을 진행하였다. 부천군내 관공서원을 비롯해 500~600명의 주민이 들었다고 하니 일제에 충성한 허섭군수의 마음을 읽을 수 있다.또한 9월 20일에는 소사공립보통학교 강단에서 부천군 연합청년단 결성식을 진행하였다. 결성식을 진행하기전에 허섭군수는 인천경찰서장, 관공서원 40여 명과 함께 소사신사에 참배하였으며, 문학, 부평, 소래, 소사 등 4개 청년단을 연합하여 회원 500명이 되는 청년단을 결성하였다. 여기에서 허섭군수는 단장이 되었다.군부(軍部)에서는 부천군에 말에게 먹일 풀을 요청하였는데, 배당된 마초(馬草) 30만근을 9월 12일부터 24일까지 모두 완성하였다. 여기에서 허섭군수의 역할이 컸다.허섭군수는 이후 수원군수로 옮겨 1942년 6월까지 재직하였다. 군용물자 조달, 여론환기, 국방사상 보급 선전, 군대와 유가족 후원, 국방헌금, 저축장려 등 전신업무를 수행하여 <지나사변공적조서>에 이름을 올렸다.이외에도 조선총독부로부터 1933년 5월에는 훈5등 서보장을 받았으며, 1935년 10월에는 시정25주년기념표창과 은배 1조를 받았다.