"최저임금 노동자 임금 동결, 정부가 책임지고 해결해야"

한국농수산식품유통공사(aT) 자회사인 에이플 노동자들이 임금 동결 방침을 규탄하며 정부의 책임 있는 해결을 촉구하고 나섰다.민주노총 서울본부와 에이플 노동조합은 10일 기자회견을 열고 최저임금 수준 노동자의 임금을 동결하는 것은 사실상 임금 삭감이라며 사측의 방침 철회와 정부의 개입을 요구했다.노조에 따르면 에이플의 2025년 임금·단체협약 협상은 지난해 상견례 이후 20여 차례 진행됐지만 단 하나의 조항도 합의하지 못한 채 결렬됐다. 사측은 회계 처리상 미처분 이익잉여금 등을 이유로 0% 임금 동결을 주장하고 있다.최완용 에이플 노동조합 위원장은 "에이플 노동자 다수는 이미 최저임금 수준의 열악한 임금으로 생계를 유지하고 있다"며 "물가 상승이 계속되는 상황에서 임금 동결은 실질적인 임금 삭감과 다름없다"고 비판했다. 이어 "공공기관 자회사라면 노동자의 생존권을 외면해서는 안 된다"며 사측의 성실한 교섭을 촉구했다.김진억 민주노총 서울본부 본부장은 "이재명 대통령은 정부가 모범적 사용자가 되어야 한다고 강조해 왔지만 aT 자회사 에이플은 정부 가이드라인에 따른 임금 인상조차 거부하고 있다"며 "진짜 사장인 aT와 정부가 더 이상 책임을 회피해서는 안 된다"고 말했다.현장 노동자의 절박한 목소리도 이어졌다. 에이플 노동조합 백서진 조합원은 "물가는 계속 오르는데 사측은 회계 논리를 앞세워 노동자의 삶을 외면하고 있다"며 "최저임금 노동자의 생존권은 회계 논리로 외면할 수 없다"고 말했다.이주노조 우다야 라이 위원장은 연대 발언에서 "노동자들은 누구나 정당한 임금을 받을 권리가 있다"며 "에이플 노동자들이 요구하는 것은 과도한 것이 아니라 최소한의 삶을 유지할 수 있는 임금"이라고 말했다. 그는 "사용자가 더 이상 노동자를 탄압해서는 안 되며 정부도 문제 해결에 책임 있게 나서야 한다"고 강조했다.노조는 이날 기자회견에서 임금 동결 방침 철회와 임금 협상 재개, 한국농수산식품유통공사의 책임 있는 관리 감독을 요구했다. 또한 공공기관 자회사에서 벌어지는 임금 동결과 노조 탄압 문제를 정부가 직접 해결해야 한다고 촉구하며 의견서를 정부 관계자에게 전달했다.