안재현 울산시장 예비후보 "김상욱·이선호, 끝장토론 하자"

안재현 울산시장 예비후보가 11일 오전 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 민주당 예비후보들 간의 끝장토론을 제안하고 있다.

울산광역시장 선거를 두고 더불어민주당에서 (가나다순)김상욱 의원(울산 남구갑), 안재현 전 노무현재단 울산상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관 3인이 공천 경쟁을 벌이고 있는 가운데안재현 예비후보가 후보자들의 비전과 도덕성을 검증할 '3자 끝장 토론'을 제안했다.안재현 예비후보는 11일 오전 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "민주주의의 기본인 정책 검증이 제대로 이뤄질 수 있도록 3월 12일 세 후보가 직접 만나 토론 형식을 확정 짓자"고 강조했다.안 예비후보는 "이번 경선은 위기에 빠진 산업수도 울산을 구할, 그리고 AI 대전환의 파도 속에서 시민의 밥그릇을 지켜낼 진짜 '실력자'를 뽑는 엄중한 시간"이라며 "당원과 시민은 후보들의 정책과 비전을 낱낱이 비교하고 검증할 권리가 있다"며 이같이 제안했다.그는 끝장 토론 제안 이유에 대해 "지금의 경선 과정은 후보들의 뼈 있는 정책 경쟁은 실종된 채, 책임 없는 회피와 계산만 난무하고 있었어"라고 주장했다.안 예비후보는 이에 "먼저 이선호 후보님께 묻는다. 당원과 시민의 선택을 받아 민주당의 본선 후보로 확정되기도 전에, 밖으로 눈을 돌려 '진보 연대와 단일화'부터 말하는 것이 책임 있는 당원의 자세인가"라며 "밀실에서 누구를 배제할지 계산하는 '뺄셈의 정치'를 멈추달라"고 요구했다. 이어 "당원과 시민 앞에서 민주당 후보로서의 자격부터 증명하는 것이 먼저이므로 열린 토론의 장으로 나오시라"고 요구했다.이어 "김상욱 후보님께도 묻는다. 울산 시정의 모든 해답은 울산의 현장에 있는데, 울산시장이 되겠다는 분이 출마 선언을 서울에서 하고, 정작 울산시민들의 팍팍한 삶의 현장에는 보이지 않는다"며 "이는 110만 울산시민에 대한 최소한의 예의조차 저버린 오만으로, 뒤에 숨어서 '섀도우 복싱'만 하지 말고, 토론장으로 나와 시민의 날카로운 검증을 받으시라"고 주장했다.안재현 예비후보는 '3자 끝장 토론'에 대해 "형식과 횟수는 따지지 않겠다"며 "언론사 주관 토론회는 물론이고, 당원 대상 정책 토론회도 좋다. 대본 없이, 시간제한 없이 울산의 미래를 놓고 치열하게 맞붙어 보자"고 제안했다.그러면서 "이를 위해 오는 3월 12일 세 후보가 직접 만나는 '3자 회동'을 공식적으로 제안한다"며 "그 자리에서 언제, 어디서, 어떤 방식 몇 회의 끝장 토론을 개최할지 깔끔하게 합의하자"고 밝혔다.아울러 더불어민주당 중앙당에게도 "시민의 삶을 책임질 광역단체장 후보를, 제대로 된 검증 없이 단 한 번의 토론회로 마무리하는 것은 깜깜이 선거가 될 것"이라며 "110만 울산시민과 당원의 정당한 알 권리를 보호하고, 가장 강력한 본선 경쟁력을 갖춘 후보를 선출하기 위해 중앙당 차원에서도 후보자 간 토론회를 더 적극적으로 추진해 달라"고 요구했다.