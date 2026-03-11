'AI시대 기본사회,기본교육, 기본독서' 토론회 열려

AD

지난 3월 10일 오후 3시에 국회의원회관 제11간담회실에서 최근 인간의 AI 시대에 대한 위기가 높아지고 있는 가운데, 국회 교육위원회 의원들, 책읽는사회문화재단, 다시빛날경기교육, 사단법인 기본사회 경기본부 공동 주최로 '디지털 창의지혜교육과 깊은 책 읽기가 중요하다'라는 주제로 토론회가 열렸다.좌장을 맡은 유은혜 전 교육부 장관은 "이재명 대통령의 기본사회의 기본소득구상과 기본권으로서 기본독서는 동행하는 것이다. AI가 인간의 모든 영역을 대체하고 초월하고 있는 상황에서 인간의 존엄함과 영혼이 살아남을 수 있는 길을 찾아야 한다. AI 시대 극복을 기본독서를 통한 창의성과 비판적 능력을 학교에서 찾기 위해 오늘 토론회가 마련되었다"면서 토론회를 시작했다.축사에서 김영호 국회교육위원장은 "올 초에 국회의원회관 대회의실에서 '독서 국가 선포식'을 열었다"면서, "인공지능(AI)을 다루는 기술보다 중요한 것은 스스로 묻고, 읽고, 이해하는 사고의 힘이며 그 근간은 결국 독서에 있다. 사고의 힘은 문해력·창의력·비판적 능력에서 나온다면서 그게 다 독서에 담겨 있다"라고 말했다.이어 발제에서 책읽는사회문화재단의 안찬수 상임이사는 "기본독서는 정치적으로 필요하고, 사회문화적으로 필수적이며, 경제적으로도 불가결하다. '기본사회, 기본교육, 기본독서'가 실질적인 정책으로 만들어져 '독서 국가'를 만들어 나가는 데 도움이 되기를 바란다"라면서 ▲보편적 독서 수당(연 10만 원), 그리고 ▲이번 지자체 선거 후보들에게 기본독서를 위한 기본 예산으로 예산의 1%를 주민의 기본독서에 투자를 공약으로 할 것을 주문했다.두 번째 발제에서 한신대 송주명 교수는 "AI 시대, 디지털 창의지혜교육과 깊은 책 읽기"라는 주제에서 AI 시대 교육의 새로운 존재 방식으로 생각 키우기 교육을 주장하면서 비판적-통찰적 사고, 과학적-실험식 사고, 영감적-예술적 사고, 실천적-민주적 사고가 필요하다고 말했다. 이어 디지털 자료는 적극 활용하면서도 AI 고전 명저, 명저 ebook+paper books, AI 디지털박물관 네트워크, AI 가상 실험 공간의 활용 등을 통해 "엘리트의 전유물인 비판적 사고를 국민 대중화할 때 권력의 분산으로 민주사회가 가능하다"라고 설명했다.토론으로 들어가서, 금민 기본소득한국네트워크 이사는 인공지능의 '허위 숙달' 현상으로 학습 능력이 약화하고 있다면서 "산업주의 교육 패러다임으로부터 탈피하여 인공지능 전환의 도전과제에 응답하는 패러다임 전환이 필요하다. 직업을 위한 기초교육보다 종합적 인지 역량의 강화가 교육의 목표이다"라고 주장했다.백원근 책과사회연구소 소장은 우리나라는 "독서 사막화가 가장 빠르게 진행되는 나라이다. 경기도 고양시에서 혁신 교육의 하나로 시행한 '친구야 책방 가자'를 통해 관내 5만 7천 명에게 지역화폐인 고양북페이(1만 5000원권) 지급으로 지역 서점에서 도서를 구입하도록 해야 한다"라면서 학생에 앞서 교사의 독서 선호도를 높이는 사업의 선행을 주장했다.김재형 조선대 명예교수는 "우리 사회의 학생들이 학원과 입시지옥에서 시달리는 숨쉬기조차 힘든 현실에서 독서한다는 것 자체가 불가능하다. 독서를 단순히 교육 프로그램의 부족으로만 볼 것이 아니라 교육 환경과 교육 구조의 문제로 함께 바라볼 필요가 있다"고 말했다. 이어 수능 입시교육의 폐지를 AI 시대 인간의 위기를 극복할 수 있는 대안으로 심각히 고려할 시기라고 주장했다.송재영 수원대 공공정책대학원 교수는 '디지털을 활용한 독서 창의성 민주시민교육 모델'이라는 주제로 "전통 독서가 개인적, 제한적, 수동적이라면, 디지털 독서는 상호작용적, 무제한, 온라인 협력 독서가 가능하다. 디지털 협력 독서(Co-reading), 숙의 토론을 통해 결과를 정리하여 공유하면 민주적 공론장 형성과 대면 만남이 가능하다"라는 주장을 펼쳤다. 그는 독서를 차단한 사람을 디지털 공유독서라는 민주시민교육을 통해 기본독서로 연결하는 모델을 제시했다.마지막으로 좌장을 맡은 유은혜 전 교육부 장관은 "이번 토론회를 통해 인간의 노예화를 우려하는 AI 시대를 맞이하여, 인간의 비판적 사고와 창의적 문해력을 고양하기 위한 기본독서의 중요성이 제시되었면서 앞으로 더 많은 논의와 담론 형성으로, 아래로부터 교육현장 맞춤형 독서 실현이 가능하도록 해야 한다"면서 토론회를 마쳤다.