언제 성불사를 밤에 가볼 수 있을까

큰사진보기 ▲북한 황해도 성불사(왼쪽, 국가유산포털 사진), 대구 앞산 고산골 성불사 ⓒ 국가유산포털, 김명희 관련사진보기

성불사 깊은 밤에 그윽한 풍경소리

주승은 잠이 들고 객이 홀로 듣는구나

저 손아 마저 잠들어 혼자 울게 하여라



뎅그렁 울릴 제면 더 울릴까 맘 졸이고

끊길 젠 또 들리라 소리 나기 기다려져

새도록 풍경 소리 들리고 잠 못 이뤄 하노라

AD

큰사진보기 ▲대구 앞산 고산골 성불사 대웅전. 11일 촬영했다. ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 앞산 고산골 공룡발자국(위, 왼쪽), 공룡공원(오른쪽), 성불사의 야생화(아래). 예전에 촬영해 둔 것이다. ⓒ 김명희 관련사진보기

가만히 오는 비가 낙수져서 소리하니

오마지 않은 이가 일도 없이 기다려져

열릴 듯 닫힌 문으로 눈이 자주 가더라

큰사진보기 ▲대구 앞산 성불사에 야생화가 만발한 풍경. 예전에 촬영해 둔 것이다. ⓒ 김명희 관련사진보기

성불은 부처가 된다는 뜻으로, 인간 최초의 성불 사례는 석가모니이다. 즉 성불은 불교 신도 최고의 마지막 종교적 도달 목표이다. 그러므로 사찰이 자신의 이름을 성불사로 작명하는 데에도 그러한 염원이 담겨 있다. 성불사 이름을 가진 절 가운데 가장 널리 알려진 곳은 '성불사의 밤'에 등장하는 황해도 사리원 성불사일 것이다.이 시조 〈성불사의 밤〉이 지어지고 가곡으로 만들어진 때는 1930년 초반이다. 시조작가가 이은상, 작곡가가 홍난파라는 사실은 널리 알려져 있다. 줄곧 음악 교과서에 실려 국민의 사랑을 받아온 덕분이다. 다만 안타까운 바는 두 사람 모두 반민족행위 논란이 있다는 점이다.더욱 안타까운 점도 말하지 않을 수 없다. 성불사가 북한 사리원에 있다는 사실이다. 통일 되기 이전에는 실물 영접이 가능하지 않다. 유형문화유산은 눈으로 직접 보는 데서 최고의 보람을 맛볼 수 있는데, 그것이 원천적으로 불가능하니 너무나 안타깝다.간접경험으로 성불사를 둘러보는 도리뿐이다. 국가유산포털에 들어가면 사진과 설명이 나온다. "성불사가 처음 지어진 시기는 898년(효공왕2)으로 전해지며, 그 후 여러 차례 고쳐 지어졌다"고 한다. 현재 성불사에는 극락전, 응진전, 명부전, 청풍루, 운하당, 산신각 등 여섯 채의 건물과 오층석탑이 있다.설명에서 유난히 눈길을 끄는 대목은 "한국전쟁을 거치면서 크게 피해를 입었으나 전후에 다시 복구하였다" 부분이다. 대구 앞산 고산골 법장사 등 우리나라 사찰은 임진왜란 때 파괴된 경우가 많은데, 황해도 성불사는 동족상잔 중에 피해를 입었다는 해설이다. 물론 그 뒤에도 국보급 문화유산 지위는 유지되어 다행이지만, 분단으로 말미암아 부서지고 관람 불가 상태가 되었다는 점에서 안타까움이 두 배로 느껴진다.북한도 그렇지 않을까 싶지만 남한에는 확실히 성불사가 많다. 한국관광공사 '대한민국 구석구석'에도 울릉도 성불사, 전남 광양 성불사, 충남 천안 성불사가 나온다. 울릉도 성불사는 독도 수호 약사불이 있어서, 광양 성불사는 고로쇠 약수가 있어서, 천안 성불사는 무학대사 전설로 유명하다고 한다.문화유산을 품고 있어 국가유산포털에 소개된 성불사들도 있다. 광역자치단체 유형문화유산을 거느린 성불사만 나열해도 금동보살좌상의 서울 종로구 성불사, 불화 신중도의 경기 의정부 성불사, 석조여래입상의 전남 고흥 성불사, 그리고 전적과 경전을 각각 가진 전북 군산 성불사와 익산 성불사 등이 있다.대구에도 성불사가 많다. 동구 능성동 391, 신암동 185-4, 신서동 548-3, 백안동 691-1, 서구 비산동 443-6, 남구 봉덕동 963-11, 봉덕동 산145, 북구 팔달동 132-5, 노원동3가 371, 수성구 파동 442, 달서구 송현동 322, 군위 부계면 춘산리 185 등에 성불사가 있다.이들은 '대한민국 구석구석'과 국가유산포털에 언급되지 않은 데서 짐작되듯 유명세도 없고, 거느린 지정 문화유산도 없다. 그 점이 아쉽지만, 필자는 대구 앞산 고산골(봉덕동 산145) 성불사만은 꼭 가볼 만한 곳이라고 추천하고 싶다.성불사 아래 계곡의 공룡발자국 화석이 신비롭고, 그것을 기반으로 조성된 공룡공원은 아이들 놀이터로 각광받고 있다. "250만 명의 인구를 가진 대도시 도심에 이처럼 공룡발자국 화석산지가 많이 발견된 것은 세계적으로도 유례를 찾아볼 수 없다"는 경북대 지구과학교육과 임성규 명예교수의 찬사를 감안할 때(영남일보 2013년 9월 13일), 앞산 성불사 답사길에 공룡발자국 화석을 눈에 담는 경험은 교육적으로도 매우 가치있는 일이다.대구 앞산 고산골 성불사의 두드러진 장점은 아름답게 피어 있는 야생화들이다. 지난 11일 찾았을 때는 꽃샘바람이 대단한 계절이라 만발한 야생화는커녕 아직 싹도 돋아나지 않아 무척 아쉬웠지만, 그래도 기본이 아담하고 정갈한 절이라 많은 이들이 뜰을 거닐고 있었다.짐작하자면, 그들 모두는 꽃철에 이곳 성불사를 찾아본 경험을 가진 시민들이 아닐까 싶었다. 두리번두리번 하는 품새들이 그렇게 여겨졌다. 최남선도 시조 〈혼자 앉아서〉에서 그렇게 탄식하지 않았던가.머잖아 야생화가 뜰 가득 피어날 때 다시 찾아오리라 마음 먹으며 성불사를 떠나는데, 황해도 성불사는 언제 가볼 수 있을까 하는 탄식이 새삼 일어났다. 그곳에서 '성불사의 밤' 노래를 꼭 한 번 붑러보아야 할 텐데, 살아생전 실현할 수 있을까…! 중국을 경유하면 닿는 백두산도 아직 가보지 못했으니 천지 둘레에 가득 피어 있다는 그곳 야생화부터 먼저 감상해 보아야 하리라.