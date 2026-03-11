'2년 표류' 부산 특별법 국회 공청회... 박형준 "만시지탄"

큰사진보기 ▲지난 2024년 부산글로벌허브도시특별법안 제정을 요구하며 국회 본관 앞 천막농성에 들어갔던 박형준 부산시장. ⓒ 부산시 관련사진보기

국회가 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안(아래 글로벌도시특별법) 공청회를 여는 등 관련 논의에 나면서 법안 처리 가능성에 관심이 쏠린다. 박형준 부산시장은 "(뒤늦은 움직임이) 만시지탄"이라며 민주당 책임론을 제기하면서도 속도감 있는 통과에 힘을 쓰겠다고 밝혔다. 행정안전위원회 소속인 이성권(부산 사하갑) 국민의힘 의원도 비슷한 목소리를 냈다.국회 행정안전위원회에 따르면 11일부터 국민의힘과 부산지역이 지속해서 처리를 요구해온 글로벌도시특별법 관련한 검토에 들어간다. 이날 행안위 전체회의실에서 입법 공청회를 열고, 16일에는 법안심사소위를 개최해 심의를 진행한다.글로벌도시특별법은 22대 국회에서 가장 먼저 부산지역 여야 의원들이 함께 낸 이른바 지역 1호 법안으로 불린다. 물류·금융·디지털·첨단산업 분야에서 부산을 세계적으로 경쟁력 있는 도시로 만들기 위한 규제 완화, 특례 부여 내용을 담고 있는데, 이른바 싱가포르나 상하이 등이 닮은 꼴이다.국민의힘이 주축이 돼 법안 추진에 나섰지만, 전재수(부산 북구갑) 더불어민주당 의원도 발의자 명단에 이름을 올린 상태다. 부산의 덩치를 키우려는 법안은 여야 정쟁의 대상이 아니라는 이유에서다. 법안을 낼 당시 전 의원은 "국가균형발전 미래를 위한 길"이라며 긍정적 평가를 한 바 있다.그러나 두 해 동안 다음 절차가 진행되지 않으면서 국민의힘은 노골적인 불만을 표시해왔다. 2030 부산엑스포 유치 실패를 만회하려는 정책으로 본 민주당이 소극적 태도를 보였기 때문이다. 게다가 심각한 여야 갈등 속에 제정안을 들여다보는 일은 계속 뒷순위로 밀렸다.이런 상황에서 공청회가 열리자 국민의힘은 재빠르게 반응했다. 국회를 찾아 행사 참석에 나선 박 시장은 "왜 부산 발전 법안을 가로막고 있는지 (답답하다)"라며 "오늘 공청회에서 부산시민이 2년이 넘게 외쳐온 글로벌허브도시의 꿈을 당당히 설명하고 법 제정을 요구하겠다"라고 공개 글을 올렸다.국민의힘 이성권(부산 사하갑) 의원도 행정통합 특별법에 이어 지역균형발전과 밀접한 글로벌 도시특별법을 다음 차례에 놓아야 한다고 주장했다. 지난 9일 이 의원은 <국제신문>과의 인터뷰에서 "(글로벌도시특별법을 거부했던) 민주당도 (반대만 하기에는) 궁색해진 상황"이라며 "5극3특의 일환인 만큼 조속히 처리해야 한다"라고 말했다.지역 언론은 공청회 소식이 전해지자 지역 정치권과 부산시의 총력전을 주문하는 사설을 지면에 배치했다. <부산일보>는 '부산 글로벌도시특별법 처리, 더 이상 미룰 명분 없다'라는 제목의 사설에서 "특별법 공청회 소식이 갑작스럽긴 하지만, 2년 가까이 문전박대의 수모를 견딘 덕분에 얻어낸 성과"라며 기약 없는 도돌이표를 끝내야 한다고 강조했다.