농어촌 기본소득으로 인구 3만 회복한 청양군

김돈곤 충남 청양군수가 11일 열린 언론브리핑에서 "지난 3월 5일 청양군 인구가 3만 명을 회복했다. 이는 2024년 4월 3만 명 선이 무너진 이후 약 1년 10개월 만의 회복"이라고 밝혔다.이어 "앞으로 2~3년이 청양의 미래를 결정짓는 중요한 시기"라며 "농어촌 기본소득과 다양한 정책을 결합해 지속 가능한 지역 발전 체계를 구축하겠다"고 약속했다.3만 재탈환의 일등공신은 농어촌 기본소득 시범사업이다. 군에 따르면 시범사업이 확정된 지난해 10월 당시 인구는 2만9045명이었다. 그러나 시범사업 실행 이후 인구는 계속 증가해 지난 3월 9일 기준 3만 88명으로 1043명이 증가했다.특히 같은 기간 수도권과 충청권을 중심으로 2162명이 청양으로 전입하면서 인구 증가 흐름을 견인했다.청양군은 이 같은 변화의 배경으로 농어촌 기본소득 정책과 더불어 지역 공동체 기반 정책을 꼽고 있다. 스마트 청양 범군민 운동, '다-돌봄' 시스템, 주민 심부름 서비스 '부르면 달려가유', 전국 최초 경로당 무상급식 등 공동체 중심 정책이 인구 유입의 토대를 마련했다는 것이다.군에 따르면, 지난 2월 27일부터 지급이 시작된 농어촌 기본소득은 지역 경제에도 즉각적인 영향을 미치고 있다. 첫 지급일에만 전체 지급액 36억 5000만 원 가운데 약 1억 9000만 원이 관내 상권에서 소비됐다.지급 11일 차인 9일까지 소비액은 14억 4000만 원으로 전체 지급액의 약 40%에 달했다. 이 가운데 음식점과 소형 상점 등 소상공인 업종 소비 비중이 60% 이상을 차지해 골목상권 회복 효과가 나타나고 있다.김 군수는 재정 부담 논란에 대해서는 선을 그었다. "기본소득 도입으로 주요 투자사업이 지연되거나 보조 사업이 삭감된 사실은 없다"고 밝힌 김 군수는 "인구 증가와 지역 활력 회복 등 정책 효과가 분명한 만큼 앞으로는 사업 성과 창출에 집중해야 할 시점"이라 강조했다.