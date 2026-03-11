인천시, 주거취약 계층 '주거 상향 지원사업' 추진

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 쪽방·고시원·반지하 등에 거주하는 시민의 주거 안정을 위하여 '주거 상향 지원사업'을 추진한다고 11일 밝혔다. 인천시는 주거취약 계층의 주거권 보장과 삶의 질 높이기 위해 이주부터 정착까지 이어지는 촘촘하고 체계적인 지원을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.주거 상향 지원사업은 주거취약 계층이 보다 안전하고 쾌적한 공공임대주택 등으로 이주할 수 있도록 상담부터 주택 물색, 계약 체결, 이주 및 정착지원까지 전 과정을 통합적으로 지원하는 사업이다. 단순한 주거이전을 넘어 지역사회에 안정적으로 정착하고 생활 안정을 도모할 수 있도록 연계 지원하는 데 중점을 두고 있다.지원 대상은 쪽방·고시원·여인숙·비닐하우스·반지하 등에 거주하는 무주택 가구로, 소득 및 자산 기준 등 요건을 충족하는 경우 공공임대주택 입주 연계를 지원받을 수 있다. 대상자로 선정되면 △초기 상담 및 주거 실태조사 △임대주택 신청 및 계약지원 △이사비 및 생필품 지원 △주거급여 및 복지서비스 연계 등 맞춤형 지원이 제공된다.신청과 상담은 광역주거복지센터(☎ 1811-7757)와 미추홀구 주거복지센터(☎ 032-880-4746)를 통해 하면 된다. 신청을 희망하는 사람은 전화 또는 방문 상담을 통해 초기 상담을 받을 수 있다. 상담 과정에서 주거실태와 소득자산 기준 등 지원 요건 확인 후 요건에 부합할 경우 신청서를 접수한다. 이후 현장조사를 거쳐 최종 지원대상자로 선정된다.인천시는 최근 5년간 총 1686가구의 주거 상향을 지원하며 주거취약 계층의 안정적인 주거이전과 정착을 도왔다.이원주 인천시 도시계획국장은 "주거상향 지원사업은 주거취약계층의 삶의 질을 실질적으로 개선하는 핵심 사업"이라며 "2026년에도 체계적인 지원을 통해 더 많은 시민이 안전하고 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.