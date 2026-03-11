메뉴 건너뛰기

26.03.11 14:32최종 업데이트 26.03.11 14:32

송노섭 당진시장 예비후보, '당진형 3대 기본소득' 공약 발표

"시민 지갑은 두둑하게, 삶은 든든하게 만들겠다"

송노섭 더불어민주당 당진시장 예비후보가 11일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘당진형 기본소득’ 공약을 발표하고 있다.
송노섭 더불어민주당 당진시장 예비후보가 11일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘당진형 기본소득’ 공약을 발표하고 있다. ⓒ 송노섭

송노섭 더불어민주당 당진시장 예비후보가 11일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '당진형 기본소득' 공약을 발표했다.

송 예비후보는 "당진의 풍부한 에너지 자산과 산업적 이익을 시민의 소득으로 환원하겠다. 복지를 넘어 경제로 나아가는 '기본이 강한 경제 도시'를 만들겠다"고 밝혔다.

송 후보가 제시한 '당진형 3대 기본소득 로드맵'은 ▲ 농민수당 외 '농어촌 기본소득' 추가 도입 ▲ 재생에너지 이익 공유, '에너지 기본소득' ▲ 미래 투자 위한 '청년·취약계층 기본소득' 등이다.

AD
세부적으로는 ▲ 인구 소멸 위기 지역을 대상으로 농어촌 기본소득을 우선 실시 ▲ 소규모 농촌 태양광 사업 지원 등을 통해 월 100만~200만 원 수준의 소득 창출 ▲ 농촌 및 귀농 청년 대상의 에너지 소득사업을 시작으로 범위를 점차 도시 청년까지 확대 등을 제시했다.

송노섭 후보는 일각에서 제기되는 '선심성 공약' 비판에 대해 "경영 마케팅 전문가로서 실현 가능성을 면밀히 검토했다"며 "당진을 대한민국 기본사회의 표준 모델로 우뚝 세우겠다"고 지지를 호소했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


