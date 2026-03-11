"대통령 뜻, 공소 취소 지시" 김어준 방송 논란... "출처 못 밝혀"

큰사진보기 ▲10일 장인수 전 MBC 기자는 김어준씨가 운영하는 유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "단독 보도"라며 "이재명 대통령의 최측근으로밖에 볼 수 없는 정부 고위 관계자가 고위 검사들 다수에게 메시지를 보냈다"면서 "메시지의 내용은 '내 말이 곧 대통령의 뜻이다. 나는 대통령이 시키는 것만 한다. 공소 취소해줘라'였다"고 말했다. ⓒ 김어준의겸손은힘들다뉴스공장 관련사진보기

장인수 전 MBC 기자가 "이재명 대통령 최측근이 고위 검사들에게 공소 취소를 지시했다"고 주장해 파문이 일었다.10일 장 전 기자는 김어준씨가 운영하는 유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "단독 보도"라며 "이재명 대통령의 최측근으로밖에 볼 수 없는 정부 고위 관계자가 고위 검사들 다수에게 메시지를 보냈다"면서 "메시지의 내용은 '내 말이 곧 대통령의 뜻이다. 나는 대통령이 시키는 것만 한다. 공소 취소해줘라'였다"고 말했다.그는 "전달한 방법은 구체적으로 밝히지 않겠다"며 "메시지를 받은 고위 검사 중 한 명은 '이러지 말고 절차와 계통을 밟아서 정식으로 지휘하시라'고 답했다는 얘기도 나왔다. 해당 메시지를 한두 명에게 전달한 것이 아니기 때문에 굉장히 빠르게 검찰 조직 내에서 얘기가 퍼지고 있다"고 설명했다.이어 "검찰은 이 메시지를 두고 '이재명 정부가 검찰과 거래하고 싶어하는구나'라고 생각하고 있다"며 "당연히 그렇게 생각할 것이다. 여기까지는 팩트"라고 덧붙였다.이에 진행자인 김어준씨가 해당 내용의 취재 출처를 묻자 장 전 기자는 "저는 굉장히 구체적인 사실들을 알고 있지만 여기까지만 말씀드리겠다"며 취재 출처는 밝히지 않았다.김씨가 "대통령에게 직접 듣지 않는 한 팩트인지 어떻게 아나. 그 발언을 한 사람이 대통령의 뜻을 참칭한 것은 아닌지 어떻게 아나"라고 발언의 진위성을 따지자 장 전 기자는 "그건 모른다"라면서도 검사들에게 공소 취소를 지시한 인물이 "누가 봐도 '아, 저 사람이 얘기하면 저건 대통령의 뜻이겠구나'라고 할 법한 사람이다. 책임을 질 수 있는 권한과 능력이 있는 아주 고위급 정부 관계자"라고 주장했다.또한 그는 "이미 검찰은 이재명 정권 말기 혹은 퇴임 후에 이 대통령을 털 생각을 갖고 있다. 직권남용이라는 죄목까지 정해 놨다. 이 대통령의 업무보고나 국무회의 생중계에서 지시하는 사안들을 직권남용으로 걸 생각"이라며 그 사례로 이 대통령이 임은정 동부지검장의 인천세관 마약 사건 수사팀에 백해룡 경정을 배치하라고 지시한 것을 검찰이 직권남용으로 보고 있다고 했다.이러한 장 전 기자의 발언에 김씨는 "대통령의 뜻이라는 건 사실이 아닐 것이라 본다. 이 대통령이 법률가이기 때문에 법무부장관을 통해 절차대로 하면 되는 것이지, 누굴 만나서 부탁할 일은 아니라는 걸 (잘 알고 있다)"면서 "어떤 사람이 그런 발언을 하거나 메시지를 보냈다면 대단히 부적절한 것"이라고 지적했다.장 전 기자의 이러한 주장에 더불어민주당 의원들은 즉각 비판하고 나섰다. 같은 MBC 출신인 한준호 의원은 10일 자신의 페이스북에 "이제는 찌라시 수준도 안 되는 음모론으로 이재명 정부를 공격하나"라며 "방송에서 저잣거리 소문만도 못한 근거 없는 음모론을 꺼내 이재명 정부를 공격하고 당원과 국민을 갈라놓는 말을 아무렇지 않게 하나"라고 장 전 기자를 비판했다.한 의원은 "장인수 기자께 묻겠다. 그 말이 사실인가. 사실이면 증거를 내놓으라. 누가 말했는지, 어떤 방식으로 전달됐는지, 무슨 근거로 확인했는지 하나도 빠짐없이 공개하라"며 "증거도 없이 대통령님과 정부를 향해 이런 음모론을 퍼뜨리는 건 비판이 아니다. 노골적인 정치 선동이다. 방송에서 한 말이라면 그 말에 대한 책임도 분명히 져야 한다"고 촉구했다.김영배 의원 또한 같은 날 페이스북을 통해 "대통령 흔드는 것이 도가 지나치다. 실시간 수십만 명이 시청하는 방송"이라며 "기자는 취재한 것에 대해 근거를 밝히고 보도해야 한다고 생각한다"고 말했다.이러한 비판에 장 전 기자는 10일 자신의 유튜브 채널을 통해 "제 취재 내용은 이미 벌어진 일이고 흔들릴 수 없는 팩트"라며 "한 의원은 '누가 말했는지, 어떤 방식으로 전달됐는지 무슨 근거로 확인했는지 하나도 빠짐없이 공개하'라고 하는데 고민해보겠다. 다만 공개할 경우 후폭풍이 만만치 않을 것"이라면서 이날 오후 10시 관련해 생방송을 공지했다.그러나 이날 생방송에서 그는 "죄송하지만 출처를 밝힐 수 없다. 출처를 밝히지 않기로 약속하고 취재를 했다"고 말했다. 이어 공소 취소를 지시한 정부 고위 관계자의 신원 또한 "그 사람을 저격하기 위해 해당 취재 내용을 밝힌 것이 아니다"라며 공개를 거부했다.장 전 기자는 해당 고위 관계자가 실제로 이 대통령의 뜻을 전달한 것인지에 대해서도 "이재명 대통령의 생각이 정확히 무엇인지, 이 고위 관계자가 어떤 의도에서 그런 얘기를 했는지 알 길이 없다"며 "알 길이 없으니까 그 부분에 대해선 해석하지 않겠다"고 했다.