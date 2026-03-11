어머니 돌아가신 후 말라버린 눈물, '왕사남' 보고 터졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸 컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸 컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

一自寃禽出帝宮(일 자 원 금 출 제 궁)

孤身隻影碧山中(고 신 척 영 벽 산 중)

假眠夜夜眠無假(가 면 야 야 면 무 가)

窮恨年年恨不窮(궁 한 년 년 한 불 궁)

聲斷曉岑殘月白(성 단 효 잠 잔 월 백)

血流春谷落花紅(혈 류 춘 곡 락 화 홍)

天聾尙未聞哀訴(천 롱 상 미 문 애 소)

何奈愁人耳獨聰(하 내 수 인 이 독 총)



원통한 새 한 마리가 궁궐에서 나온 뒤로

외로운 몸 그림자마저 푸른 산속 헤맨다.

밤마다 잠을 청하나 잠들 길이 없고

해가 바뀌어도 한은 끝이 없구나.

산봉우리에 울음소리 끊어지니 새벽달이 비추고

봄 골짜기에 피 흐르니 붉은 꽃이 떨어진다.

하늘이 귀먹어서 하소연을 듣지 못하고

서러운 몸, 어쩌다 귀만 홀로 밝은가.





요즘 뜨는 영화가 있다. 천만 관객을 넘어서며 흥행을 이어가고 있는 <왕과 사는 남자> 이야기다.지난 7일 영화를 보기 위해 찾은 극장은 사람들로 북적였다. 모처럼 간 영화관이라 실내조명이 어색하고 가득한 관람객이 낯설었다. 여기저기 앉아 이야기를 나누거나, 뭔가 나눠 먹는 사람들이 정겨웠다. 영화관에 활기가 넘쳤다.역사가 묻어 둔 단종과 촌장 엄흥도의 뒷이야기를 그린 영화 <왕과 사는 남자>가 시작됐다. 계유정난으로 왕위에서 쫓겨난 조선 단종은 노산군으로 강등되어 "나는 이제 어디로 갑니까" 묻는 처지가 되어 유배길에 오른다. 강원도 영월 광천 골 촌장 엄흥도는 유배길에 오른 그 대감을 무슨 수를 써서라도 자기 마을로 오게 해야 한다고 벼른다. 한양의 한 대감이 유배로 오는 바람에 그 마을이 대박났다는 소문도 들었던 터다.피죽도 먹기 힘든 광천마을 사람들을 위해서라도 촌장은 그 대감을 반드시 모셔와야 했다. 인접 마을처럼 유배온 대감 덕을 보자는 속셈이었다. 그 대감이 누구이고, 그로 인해 광천마을에 무슨 일이 일어날 줄 까마득히 모른 채, 촌장은 광천마을 청령포로 그를 모시기에 열을 올린다.그가 바로 숙부 세조에게 밀려난 노산군이다. 청령포(국가 지정 명승 제 50호)를 건너 유배지에 온 노산군은 실의에 빠져 식음을 전폐하고, 서강으로 흐르는 강물만 바라볼 뿐이었다.노산군, 그는 누구인가. 1441년 7월, 경복궁에서 한 아이가 세상에 태어난다. 그 아이는 왕의 아들로 태어나자마자 어머니를 잃지만, 왕의 정통성만큼은 누구도 부인할 수 없었다. 그가 바로 세종대왕의 맏손자이자 문종의 아들 단종이다.1452년, 문종이 재위 2년 만에 등창으로 승하하자 아들 단종은 12살의 어린 나이로 왕위에 오른다. 그는 조선 역사상 원손에서 세손, 그리고 세자에 이어 왕으로 등극한 유일한 임금이다. 500년 조선 역사에서 정통성을 가진 유일한 왕이다. 하지만 안타깝게도 고명대신 김종서, 황보인 외 그를 지켜줄 권력은 없었다.1457년 천재 책사이자 모사꾼 한명회 일파를 등에 업은 수양대군은 스스로 왕(세조)이 되어 상왕으로 물러난 단종을 다시 노산군으로 강등시켜 강원도 영월로 유배 보낸다. 졸지에 왕의 자리에서 밀려난 노산군은 자신을 위해 죽어간 사육신을 떠올리며, 무거운 발걸음을 유배지 영월로 옮긴다.다시 영화 이야기. <왕과 사는 남자>는 청령포에서 2개월간의 단종 유배 생활을 그린 것이다. 촌장 엄흥도는 나룻배 없이 드나들 수 없는 육지 속의 섬, 청령포에 갇힌 유배자의 모든 일상을 감시한다. 하지만, 그는 삶의 의지를 잃어버린 노산군 이홍위가 점점 신경 쓰인다.어느 날부터 촌장은 그가 제발 밥을 거르지 않길 바라게 된다. 노산군의 눈빛에 측은지심이 작동된 것이다. 노산군도 서서히 닫힌 마음을 열고 훈장 역할도 마다하지 않는다.영화가 절정으로 치닫고 관람객들이 숨을 죽인다. 정란에 성공한 한명회 일파를 필두로 노산군을 사사해야 한다는 빗발친 조정 대신들의 주장에 따라, 사약이 청령포로 향한다. 나도 모른 눈물이 주르르 흘렀다.얼마 만에 흘린 눈물인가. 수년 전에 저 멀리 돌아오지 못할 곳으로 어머님을 보내드리고, 남아있던 눈물마저 말라가는 참에 오랜만의 눈물이다. 영화관 구석에 앉아 하염없이 흐르는 눈물을 주체할 수 없었다. 혹시 누가 볼세라 고개를 슬그머니 돌리고 말았다.강물에 버려진 노산군의 시신을 촌장 엄흥도가 수습한다. '시신을 수습한 자는 누구든 3족을 멸한다는' 언명에도 엄흥도는 자신이 옳다고 믿는 것을 위해 목숨을 건다. "삼족을 멸해도 좋다. 옳은 일을 하다가 어떠한 화를 당해도 달게 받으리라"하면서 말이다. 그는 인간의 존엄을 택한 것이다.어찌, 세조는 죽은 노산군의 시신조차 거두지 못하도록 언명을 했을까. 돌이켜보건대, 권력자 세조는 왕위를 얻었지만, 역사의 심판 앞에 서야 했다. 죽은 자를 위해 눈물 흘렸던 촌장 엄흥도는 충신으로 역사 속에 추앙받았다. 역사의 아이러니이다.영화관을 나서면서 영월에서 자신을 둥지 잃은 두견새에 비유했던 단종의 자규(子規) 시를 읊으며, 어린 왕을 추모한다.