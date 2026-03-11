15년 전 후쿠시마를 생각하다

큰사진보기 ▲2023년 8월 24일 오후 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 해양 방류를 시작한 후쿠시마 제1원자력발전소. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 없음

2011년 3월 11일, 일본 동북부를 강타한 거대한 지진과 쓰나미는 인류가 통제할 수 있다고 믿어온 기술 문명의 오만을 산산이 부수었다. 그날 후쿠시마 제1원전 사고는 단순한 산업 재해가 아니라 국가와 사회 그리고 인간의 안전에 대한 믿음을 근본에서 흔든 사건이었다. 지진은 원자로를 멈추게 했지만, 쓰나미는 전력을 끊었고, 냉각을 잃은 원자로는 결국 녹아내렸다. 세 개의 원자로에서 노심용융이 발생했고, 수소폭발이 이어졌으며, 방사능은 바다와 땅과 공기를 타고 퍼져 나갔다. 16만 명이 넘는 사람들이 삶의 터전을 떠났고, 많은 이들이 아직도 고향으로 돌아가지 못하고 있다.15년이 지났지만 후쿠시마는 아직 끝나지 않았다. 녹아내린 핵연료는 여전히 원자로 내부에 남아 있고, 폐로 작업은 수십 년이 걸릴 것으로 전망된다. 매일 발생하는 오염수는 처리라는 이름으로 바다로 흘러들고 있으며, 지역 공동체는 여전히 상처 속에 살아가고 있다. 이 사고는 원전이 한 번 무너지면 그 피해가 세대를 넘어 지속된다는 사실을 분명히 보여주었다.그럼에도 한국의 에너지 정책은 역설적인 방향으로 향하고 있다. 정부는 신규 핵발전소 건설을 추진하고, 수명이 다한 노후 원전의 운전을 연장하려 한다. 원전이 탄소를 적게 배출하는 전원이라는 이유를 내세우지만, 후쿠시마가 보여준 것은 단순한 온실가스 문제가 아니라 인간이 감당하기 어려운 위험의 문제였다.원전은 한 번의 사고로 국토를 오염시키고 공동체를 해체한다. 자연 재해와 기술적 실패, 인간의 판단 오류가 겹치는 순간 그 위험은 통제 불가능한 재난으로 변한다. 후쿠시마 역시 "설계 기준을 넘는 자연 재해는 없다"라는 확신 속에서 시작된 사고였다. 그러나 현실의 자연은 설계 기준을 비웃듯 넘어섰다.노후 원전의 수명 연장은 더 큰 문제다. 원자로 압력 용기와 배관, 안전 설비는 수십 년 동안 방사선과 열에 노출되며 점차 약해진다. 설비를 보강한다고 해서 구조적 노화를 완전히 되돌릴 수는 없다. 자동차도 일정 시간이 지나면 폐차해야 하듯, 원전 역시 영원히 연장하며 사용할 수 있는 설비가 아니다.더구나 신규 원전 건설은 지금의 에너지 현실과도 맞지 않는다. 원전은 건설에만 10년 이상이 걸리고 막대한 비용이 들어간다. 그 사이 전력 수요와 기술 환경은 빠르게 변한다. 이미 세계 곳곳에서는 분산형 재생에너지와 에너지 저장 기술이 전력 시스템의 중심으로 떠오르고 있다. 거대한 발전소와 초고압 송전망에 의존하는 방식은 시대를 거슬러 가는 선택이다.후쿠시마가 우리에게 남긴 교훈은 분명하다. 위험을 과소평가하는 순간 재난은 현실이 된다. 그리고 그 재난의 대가는 세대와 지역을 넘어 오랫동안 지속된다. 원전 정책을 둘러싼 논쟁은 단순한 전력 공급의 문제가 아니라, 우리가 어떤 미래를 선택할 것인가에 대한 질문이다.15년 전 후쿠시마를 기억한다면 지금 우리가 해야 할 일은 분명하다. 새로운 위험을 쌓아 올리는 정책이 아니라, 위험을 줄이는 방향으로 나아가는 것이다. 노후 원전의 수명을 연장하는 대신 안전하게 폐로하고, 신규 핵발전소 건설 대신 재생에너지와 분산형 전력 시스템을 확대하는 길을 선택해야 한다. 그것이 후쿠시마가 남긴 가장 값비싼 교훈을 헛되이 하지 않는 길이다.