"장동혁이 오세훈과 결의안 사전 논의? 오히려 윤어게인 옹호했다"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울특별시장이 지난 7일 비공개로 회동을 가진 사실이 뒤늦게 확인돼 국민의힘 지지층 일각에서 '윤어게인'을 반대를 천명한 국민의힘 의원총회 결의문에 장 대표가 사전 합의한 것 아니냐는 비판이 나오자 김민수 국민의힘 최고위원이 서둘러 진화에 나섰다. ⓒ 김민수 최고위원 페이스북 갈무리 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울특별시장이 지난 7일 비공개로 회동을 가진 사실이 뒤늦게 확인돼 국민의힘 지지층 일각에서 '윤어게인'을 반대를 천명한 국민의힘 의원총회 결의문에 장 대표가 사전 합의한 것 아니냐는 비판이 나오자 김민수 국민의힘 최고위원이 서둘러 진화에 나섰다.11일 새벽 김민수 최고위원은 자신의 페이스북에 "최고위원 200일 회고 그리고 남양주 소주 회동 사건"이라는 제목의 글을 게시했다."최고위원이 된 지 200일이 되는 날"이라며 운을 뗀 그는 최고위원으로 재직하면서 매 순간이 고뇌와 결단의 시간이라고 토로하면서 "그 시간 동안 눈에 밟히는 사람, 지키고 싶은 사람이 생겼다. 장동혁 대표다"라고 했다.김 최고위원은 "지난 6개월 동안 대표님은 저에게 상급자이자 동료였고 마음을 기댈 수 있는 버팀목이었다"며 오 시장과의 회동에서 의총 결의문이 사전 논의됐고 이에 따라 장 대표가 의총에서 침묵했다는 비난 여론에 대해 "분명히 말씀드린다. 사실이 아니다"라고 해명했다.7일 있었던 오세훈 시장과의 회동 당시 장 대표 바로 옆자리에 착석했다는 김 최고위원은 본인을 포함해 8명이 식사와 반주를 함께 하며 5시간 가까이 대화를 나눴고 대화의 핵심은 '당의 전선을 어떻게 가져갈 것인가'였다고 설명했다.이어 "특히 '윤어게인' 문제에 대해 저와 대표님을 제외한 모든 분은 저마다 강도의 차이는 있었지만 윤어게인이 현행법상 불가능한 대통령 복직을 주장하는 세력이라는 우려를 표하며, 절연해야 한다는 입장이었다"라며 "그러나 장동혁 대표와 저는 그런 주장에 대한 우려를 이해하지 못하는 것은 아니나, 윤어게인의 다수는 자유민주주의와 법치를 수호하고, 이재명 정권을 견제하려는 많은 청년들과 국민의 목소리라는 점을 강조했다"고 했다.즉, 오 시장을 비롯한 동석자들은 윤어게인 세력에 대한 우려를 표했으나 장 대표와 김 최고위원은 윤어게인을 '자유민주주의와 법치를 수호하는 청년과 국민의 목소리'로 옹호하고 나섰다는 것이다. 이러한 김 최고위원의 발언은 비공개 회동 소식이 알려진 후 윤어게인을 추종하는 국민의힘 지지층 일부에서 장 대표를 향한 비난이 속출하자 이를 무마하기 위한 것으로 보인다.김 최고위원은 "윤어게인을 외치는 많은 청년들도 대통령 복직이 법적으로 불가능하다는 사실을 이미 알고 있다"면서 "그들이 외치는 것은 자유민주주의 수호, 법치 수호, 한미동맹 강화와 기업의 자유, 대한민국 정상화와 같은 지극히 상식적인 요구다. 그 수많은 요구가 하나의 구호에 담겼을 뿐"이라며 윤어게인 세력을 장 대표와 김 최고위원이 옹호하고 나섰다고 재차 강조했다.김 최고위원은 이날 회동에서 장 대표가 "2~3주만 시간을 달라. 그동안 아무 변화가 없으면 제가 어떤 식으로든 결단을 내리겠다. 단 한번이라도 대표가 하자는 대로 해주시면 안 되겠나"라며 여러 차례 읍소했을 뿐 결의안이라는 단어조차 언급되지 않았다고도 했다.이어 "결국 그날의 대화는 누군가에 의해 완벽히 왜곡되어 지금 이 순간 장동혁 대표를 궁지로 몰고 있다"며 "거짓으로 한 사람을 파괴하는 정치, 멈춰야 한다"라고 덧붙였다.또한 9일 열린 의총에서 장 대표는 3시간 30분 동안 단 한마디도 하지 않았다면서 국민의힘 의원들이 결의문을 수정하는 동안 장 대표가 "제1야당 대표로서 감당하기 어려운 모욕을 견디며 침묵해야 했다"며 국민의힘 의원들을 비판하고 나섰다.김 최고위원은 "진정 절연하려면, 그 시대와 연관된 모든 사람과 절연해야, 모두 물러나야만 새롭게 태어나지 않겠나"며 "세상 어떤 정당이 자신의 지지자들과 단절을 외치나. 이기고 싶다면 지지자를 버리는 정치가 아니라 지지자의 목소리를 듣는 정치여야 한다"라고 '절윤'을 선언한 결의문을 맹비난했다.그는 오는 6.3 지방선거가 대한민국 체제를 지켜내는 마지막 선거가 될 수도 있으니 꼭 이겨야만 한다며 "우리 손으로 뽑은 장동혁 대표에 단 한 번이라도 힘을 모아 한마음으로 달려주실 것을 간청한다"라고 지지층에 호소했다.