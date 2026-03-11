전한길 국힘 탈당 번복 "윤 전 대통령 변호인단이 만류"

큰사진보기 ▲유튜브 채널 '전한길뉴스' 게시물에 올라온 공지 ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국사 강사 출신 극우 유튜버 전한길씨가 2월 21일 오후 서울 종로구 광화문네거리에서 대한민국바로세우기국민운동본부 주최로 열린 집회에서 '윤어게인'을 외치며 내란우두머리 혐의로 1심 '무기징역'을 선고받은 윤석열씨 지지 연설을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

극우 유튜버 전한길씨가 국민의힘 탈당을 예고했다가 돌연 취소하는 촌극이 벌어졌습니다. 당 지도부를 향해 비난을 쏟아내며 당을 박차고 나갈 듯했던 그의 결기는 공지 불과 4시간 만에 사라졌습니다.이번 사태는 단순한 유튜버의 해프닝을 넘어, '윤 어게인'을 외치는 극우 유튜버들과 이들의 눈치를 보는 보수 정당의 기형적인 관계를 적나라하게 보여준다는 해석도 나옵니다.사건의 발단은 지난 9일 국민의힘이 소속 의원 명의로 발표한 불법 비상계엄 사과와 윤석열 전 대통령 정치 복귀 반대 '결의문'이었습니다. 이에 반발한 전씨는 10일 자신의 유튜브 방송을 통해 탈당을 공식화했습니다.그는 방송에서 "장동혁 대표에게 실망했다. 106명 국민의힘 의원들은 엔추파도스(가짜 야당)임이 확인됐다"며 "내일(11일) 국민의힘 당사에 가서 탈당계를 제출하겠다"고 목소리를 높였습니다. 이어 전씨 측은 10일 밤 10시경 유튜브 채널 게시글을 통해 11일 오전 10시에 여의도 국민의힘 중앙당사에 탈당계를 제출하고 입장을 발표하겠다고 공지했습니다.하지만 탈당하겠다는 호언장담은 날이 밝기도 전에 뒤집혔습니다. 11일 오전 2시경, 유튜브 채널 게시물에는 "전한길입니다. 당초 예정된 3.11. 오전 10시 국힘 여의도당사 탈당계 제출 예정이었으나 이를 취소합니다"라는 공지가 올라왔습니다. 전씨는 그 이유에 대해 "(윤 전)대통령 측 변호인단의 탈당 극구 만류 요청에 따른 조치"라고 밝혔습니다.흥미로운 점은 전씨가 자신의 정치적 행보를 멈추는 명분으로 매번 '윤 전 대통령의 만류'를 내세우고 있다는 점입니다.그는 지난 5일 팬카페를 통해 신당 창당을 고민하고 있다며, 창당 취지를 "물러나지 않는다는 의미의 '노빠꾸' 윤 어게인, 부정선거 의혹 척결, 기존 정치 세력을 갈아엎는 것"이라고 밝혔습니다. 그러면서 지난해 4월 헌법재판소의 윤 전 대통령 파면 직후에도 창당을 하려 했으나 "윤 전 대통령이 만류해 진행되지 않았다"고 주장했습니다.국민의힘은 참패 위기감 속에서 뒤늦게 결의문을 냈지만, 장동혁 대표의 태도는 여전히 모호합니다. 장 대표는 결의문을 직접 낭독하지도 않았고, '절윤'(윤석열과 절연)에 대한 기자들의 질문에도 확답을 피했습니다.이를 두고 고성국 등 극우 유튜버들은 "장동혁이 소신을 지키며 무한 인내 전략을 구사했다"면서 오히려 장 대표를 치켜세우고 있습니다. 보수 언론에서조차 후속 조치가 없는 결의문은 "면피 쇼"가 될 수 있다고 경고합니다.'엔추파도스'라며 당을 비난하던 유튜버는 슬며시 당에 주저앉았고, 당은 그런 유튜버를 향해 명확한 선을 긋지 못하고 있습니다. 쇄신을 외치면서도 극우 유튜버의 그림자에서 벗어나지 못하는 국민의힘의 현주소가 씁쓸함을 남깁니다.