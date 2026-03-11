한국노총 창립 80주년 기념행사 성황

큰사진보기 ▲한국노총 창립 80주년 기념이날 우원식 국회의장, 여야 대표, 여야 의원, 서울시장 예비후보까지 참석했다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

10일 창립 80주년을 맞은 한국노총이 "정의로운 사회대전환 주도와 노동중심 사회로의 노동권 보호체계 구축"에 총력을 기울이기로 했다.한국노동조합총연맹(위원장 김동명)은 10일 오전 11시부터 서울 여의도 한국노총 건물 5층 여율리 웨딩에서 '창립 80주년 기념식 및 후원의 날' 행사를 열었다.이 자리엔 박인상, 이남순, 이용득, 김동만 등 한국노총 역대 위원장들과 전현직 간부들이 총출동했다.이날 김동명 위원장이 기념사를 했고, 이재명 대통령이 영상을 통해 축사를 했다. 박인상 한국노총 전 위원장, 양경수 민주노총 위원장, 이동근 경총 부회장, 권창준 고용노동부 차관, 김지형 경제사회노동위원회 위원장 등 노사정 대표들과 우원식 국회의장 그리고 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김대연 진보당 대표, 최승현 기본소득당 최고위원, 한창민 사회민주당 대표, 권영국 정의당 대표 등 여야 대표들이 축사를 했다.먼저 김동명 위원장은 기념사를 통해 "오늘 이 자리에서 80년의 역사를 모두 말씀드릴 수는 없다. 그러나 분명한 것은 한국노총은 변화해 왔고, 앞으로도 변화할 힘을 가진 조직이라는 사실"이라며 "특히 인구절벽, 기후위기, AI 기술 발전에 따른 산업구조 전환이라는 거대한 변화의 한가운데에 서 있는 2026년 오늘, 한국 노동운동은 과거와는 다른 새로운 역할을 요구받고 있다"고 말했다.이어 "대전환의 시대, 불평등이 심화되는 시대에 노동운동은 단순히 권리 향상운동에 머물러서는 안 된다"며 "노동 중심 사회로 나아가기 위한 변화를 주도해야 한다"고 강조했다.이재명 대통령은 영상 축사를 통해 "한국노총이 걸어온 지난 80년은 대한민국의 노동운동과 민주주의 발전의 역사 그 자체였다"며 "세계가 주목하는 민주주의 모범국가, 10위권 경제대국 대한민국의 오늘은 현장을 지켜온 노동자들과 한국노총의 노력을 빼놓고는 이야기할 수 없을 것"이라고 말했다.이어 "마침 오늘은 노란봉투법이 시행되는 첫날이다. 한국노총 창립 80주년 기념일에 노란봉투법이 시행된다는 것도 매우 뜻깊은 일"이라며 "하청노동자가 원청과 직접 교섭하며 대립과 갈등 대신 대화와 타협으로 공통의 문제를 해결해 나가는 시발점이 되길 기대한다"고 전했다.한국노총 연혁 보고를 한 류기섭 한국노총 사무총장은 "1946년 3월 10일 결성된 대한독립촉성노동총연맹에서 출발해 대한노총을 거쳐 1960년 한국노동조합총연맹으로 명칭을 바꿨다"며 "1961년 5·16 군사쿠데타 이후 노동단체 해산을 겪었지만, 같은 해 재편 과정을 통해 다시 출범해 오늘에 이르고 있다"고 밝혔다.이날 더불어민주당 한정애 의원, 어기구 의원, 이수진 의원, 박해철 의원, 박홍배 의원, 백승아 의원, 전현희 의원, 박주민 의원, 김영배 의원, 한준호 의원, 김영환 의원, 정진욱 의원, 국민의힘 임이자 의원, 김위상 의원, 문진영 사회수석비서관, 김동연 경기도지사, 정근식 서울시 교육감, 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 등도 참석해 한국노총 80주년을 축하했다.박래군 416재단 운영위원장, 박동필 노사발전재단 사무총장, 강규혁 매일노동뉴스 대표, 한경례 전국여성농민총연합 부회장, 진영종 참여연대 공동대표, 박송호 참여와혁신 대표, 장현일 추모연대 의장, 이완영 한국공인노무사회 회장, 방기홍 한국중소상인자영업자총연합회 회장,김경민 한국YMCA전국연맹 김사무총장 등도 참석해 자리를 빛냈다.한편 이 자리에선 (재)좋은친구산업복지재단 후원 행사도 함께 치러졌다. 한국노총은 지난 2010년부터 한국노총 창립기념식 및 후원의 날 행사를 통해 모금한 후원금을 소외계층을 위한 사회공헌기금으로 내놓고 있다.