트럼프 "이란, 호르무즈 해협 기뢰 설치했다면 즉시 제거하라"

큰사진보기 ▲미군은 10일 호르무즈 해협 인근에서 이란 해군 함정 여러 척을 제거했으며, 그중에는 기뢰 부설선 16척이 포함됐다고 소셜미디어 X를 통해 밝혔다. ⓒ 미 중부사령부(CENTCOM) 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 자신의 SNS 플랫폼 트루스소셜에 글을 올려 "이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면 즉시 제거하라"고 경고했다.트럼프 대통령은 이어 "현재 그런 보고는 없지만, 만약 기뢰가 설치됐다면 즉각 제거돼야 한다"며 "제거되지 않을 경우 이란은 이전에 보지 못한 수준의 결과를 맞게 될 것"이라고 밝혔다.그러면서도 그는 "테헤란이 이미 설치했을 수 있는 기뢰를 제거한다면, 이는 올바른 방향으로 나아가는 거대한 첫걸음이 될 것"이라고 덧붙였다.이에 대해 피트 헤그세스 미국 국방장관은 소셜미디어 X를 통해 "트럼프 대통령의 지시에 따라 미 중부사령부(CENTCOM)가 호르무즈 해협에서 활동하지 않는 기뢰 부설 선박을 정밀하게 제거하고 있다"며 "테러 세력이 해협을 인질로 잡는 상황을 결코 용납하지 않을 것"이라고 밝혔다.같은 날 미 중부사령부는 성명을 통해 호르무즈 해협 인근에서 이란 해군 함정 여러 척을 파괴했으며, 그중에는 기뢰 부설 선박 16척이 포함됐다고 발표했다.앞서 CBS뉴스는 미국 관리들을 인용해 이란이 페르시아만을 통과하는 해상 운송을 방해하기 위해 전략적 수로인 호르무즈 해협에 해군 기뢰를 배치할 가능성이 있다고 보도했다.이란 측도 호르무즈 해협 접근과 관련해 강경한 경고를 이어가고 있다.이란 혁명수비대 해군 사령관 알리레자 탕시리는 10일 "우리가 침략자라고 부르는 세력과 연관된 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없다"고 밝혔다.그는 페르시아어로 작성한 소셜미디어 X 게시글에서 "의심이 있다면 더 가까이 와서 시험해 보라"고 경고했다.친이스라엘 성향의 안보 해설 X 계정은 이번 위협이 "세계에서 가장 전략적인 해상 항로 중 하나를 통과하는 미국과 이스라엘 관련 선박을 겨냥한 것"이라고 분석했다.호르무즈 해협은 전 세계 석유 공급량의 약 20%가 통과하는 핵심 해상 통로다.앞서 이란 혁명수비대는 이스라엘과 미국 대사를 자국에서 추방하는 아랍 또는 유럽 국가 선박에 대해서는 10일부터 호르무즈 해협 통과의 자유를 보장하겠다고 밝히기도 했다.