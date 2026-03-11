소동으로 끝난 학교에서 보내온 대피문자

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

3월 7일 아침 아내와 첫째가 다니고 있는 학교에서 알림문자가 왔다. 보통 행사가 있을 때 알림, 아이들 방과후 학교버스정보, 버스번호와 출발하는 시간을 알려준다. 이른 아침 알림문자는 굉장히 드문 경우였다.심장이 순간 철렁 내려앉았다. 급히 아내에게 메시지를 보냈더니, 교사와 학생들이 학교 내 카페테리아로 대피해 있다는 답이 왔다. 다행히 얼마 후 경찰이 교내를 수색하고 '안전하다'는 통보를 내렸다. 긴장은 풀렸지만 복잡한 생각은 지워지지 않았다.미국은 학교에서도 총기 사건이 종종 일어난다. 총기 사건은 미국의 일상속에 늘 존재한다. 뉴스로만 듣던 일이라면 여전히 다른 나라 이야기처럼 느껴졌을지도 모른다. 그러나 총소리를 한 번이라도 직접 들은 사람에게는 더 이상 남의 일이 아니다.작년 4월, 어린이집에서 둘째를 데리고 나오는 길이었다. 학교 앞 주차장에 경찰차 한 대가 불을 반짝이며 서 있었다. 별일 아니겠지 하면서 아이를 안고 집으로 향했다. 그렇게 첫번째 블록을 지나 두번째 블록을 지나 신호등을 건너는데, 한 흑인 남성이 차 안에서 전화로 매우 화를 내는 걸 봤다. 그때까지만 해도 평범한 하루였다.그리고 그 곳을 지나 얼마 뒤, "탕탕! 탕! 탕! 탕! 탕!" 총을 쏘는 것을 보지는 않았지만, 총소리라 확신했다. 몸이 반사적으로 움찔했고, 이후에는 정적이 흘렀다. 잠시 뒤 멀리서 사이렌 소리가 들렸다. 아니나 다를까. 와이프에게 어린이집에서 메시지를 받았다고 한다. 건물 문을 잠그고 안에서 대기하고 있었다는 것이었다.미국의 총기 사고가 피부로 확 느껴지는 사건이었다. 나는 아내와 약속했던 말을 다시 떠올렸다. 만약 우리 주변에서 총기 사고가 발생하거나 아이들이 마약의 위험에 노출된다면, 그 즉시 한국으로 돌아간다는 말이었다. 이 말은 이해를 묻는 것이 아니었다.이번 3월 7일 학교의 대피 문자 역시 결과적으로는 허위 신고로 판명됐다. 누군가 학교 안에 다친 학생이 있다는 내용으로 신고를 했다고 한다. 미국에서는 이런 허위 신고, 이른바 '스와팅(Swatting)'이 범죄로 취급된다.신고가 접수되는 순간 경찰은 학교와 주변 도로를 봉쇄하고, 학생과 교직원, 학부모의 일상이 동시에 멈춘다. 경찰과 지자체는 이런 허위 신고가 공공 자원을 소모시키고 지역 사회에 불필요한 불안과 트라우마를 남긴다고 경고한다.그럼에도 가장 직접적인 영향을 받는 사람들은 교사와 학생들이다. 사건이 실제 위협으로 이어지지 않았더라도, 그 시간 동안 체감한 긴장과 두려움은 그대로 마음과 몸에 새겨진다.세계 어디든 불안의 형태는 다르다. 사람이 사는 곳은 어디나 완전한 안전은 존재하지 않는다. 한국에서 외국인은 북한의 도발을 걱정하고, 일본에서는 지진을 염려한다. 미국에서는 총기 사고가 그 자리를 대신한다. 하지만 총기는 자연의 재난이나 체재가 만든 군사적 긴장과 다르다. 인간의 선택과 제도, 그리고 정치적 타협의 결과로 만들어진 방관이며 위험이다.그렇다고 미국의 일상이 늘 공포로 뒤덮여 있는 것은 아니다. 학교에서는 수업이 진행되고, 아이들은 운동장을 뛰어다니며 평범산 일상을 살아간다. 결국 중요한 것은 그 불안을 인정하면서도, 그 안에서 하루하루의 일상을 유지하는 일이다. 완전한 안전을 전제로 삼을 수 없다는 사실을 받아들인 뒤에도, 아이를 학교에 보내고, 장을 보고, 저녁에 가족과 밥을 먹는 일을 반복하는 것이다.다른 나라에서 적응해야 하는 것은 완전히 안심할 수 없는 조건 속에서도 각자의 평범함을 지켜 나가는 과정일지 모른다. 불안을 이유로 모든 것을 멈출 수도 없고, 아무 일 없는 듯이 무시하고 살 수도 없기에, 그 중간 어디쯤에서 타협점을 찾아간다. 그리고 그렇게 이어진 날들이 모여, 나중에 뒤돌아보았을 때 '삶'이라는 이름으로 정리되는 것 같다.