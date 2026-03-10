김민석 총리 "'UN AI 허브' 유치에 적극 나서겠다"

AD

큰사진보기 ▲김민석 국무총리는 3월 10일 'UN AI Uub'의 한국 유치를 정부 차원에서 추진하기로 했다고 밝혔다. ⓒ 국무총리실 관련사진보기

김민석 국무총리는 3월 10일 오후 1시30분 정부서울청사에서 'UN AI Hub 유치지원 TF 회의'를 열고, 'UN AI Uub(허브)'의 한국 유치를 정부 차원에서 공식화하고, 이를 위해 총리가 직접 UN 관련 기구들과 협의해 나가겠다고 밝혔다.'UN AI Hub(가칭)'는 국제사회가 직면한 다양한 문제를 해결하기 위해, 일부 UN 전문기구들의 AI 관련 기능과 한국 정부 및 민간영역이 서로 협력할 수 있는 '글로벌 AI 협력 플랫폼'이라는 구상으로 추진중이다.국무총리실은 "향후 'UN AI Hub'가 구축된다면, UN 각 기구와의 AI 관련 인프라 공유 및 공동 프로젝트 추진 등을 통해 글로벌 문제 해결에 기여하는 한편, 한국이 글로벌 AI 협력의 교두보 역할을 수행하면서 AI 기본사회 기조를 중심으로 한 AI 관련 협력을 선도해 나갈 수 있을 것으로 기대된다"고 추진 이유를 밝혔다.이에 정부는 'UN AI Hub'의 본격적인 유치 지원을 위해, 이날 회의에서 국무총리를 위원장으로 하는 'UN AI Hub 유치위원회' 구성을 결의하고, 총리훈령 제정을 추진하고 있다. 이와 더불어 민간 자문위원 등을 보강하면서 향후 추진계획 등을 논의해 나갈 예정이다.UN AI Hub 유치위원회 위원장은 김민석 국무총리, 간사는 차지호 더불어민주당 의원, 김우창 청와대 국가AI정책비서관이 맡았고, 정부 부처에서는 과학기술정보통신부, 재정경제부, 외교부, 행정안전부, 보건복지부, 기후에너지환경부, 고용노동부, 국무조정실 등이 참여한다.이와 관련해 김 총리는 미국에서는 UN 본부, UNICEF(유엔아동기금) 및 UNDP(유엔개발계획), 스위스에서는 WHO(세계보건기구), ILO(국제노동기구) 및 IOM(국제이주기구)을 직접 방문하여 각 기구 수장들을 면담하고 향후 협력 방안을 논의할 예정이다.