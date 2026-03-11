AI 앞에서 느끼는 불안, 인간이 던져야 할 질문

끊임없이 급변하는 세상에서 AI는 전 세계를 빠르게 변화 시키고 있다. 우리 눈에 보이지 않는 곳까지 훨씬 더 깊숙이 침투해 다양한 분야에서 인간의 자리를 대체하고 있는 지금, 인간만이 가진 고유한 무기가 무엇인지 묻지 않을 수 없다.
해서, 이러한 시대의 변화를 예리하게 담아낸 책 <AI 시대 인간의 경쟁력>의 저자 강창래 작가와의 북토크를 준비하게 되었다. 지난 2월 28일 토요일 3시, 매화 소식이 들려오는 겨울의 끝자락에 파주 '시니어 공간 나날 책방'에 사람들이 모였다. 멀리 청주와 용인, 수원, 과천, 안양, 성남 등 곳곳에서 지인과 제자 등이 환한 봄꽃이 되어 모였다. 인간만이 가진 능력과 경쟁력이 무엇인지에 대한 질문과 답을 찾기 위함이었으리라.
AI라는 개념 자체가 탄생한 지는 70년이 넘었지만, 인간의 삶을 뒤흔드는 시대의 화두가 된 결정적인 변곡점들은 비교적 최근에 집중되어 있다. 내 기억에 AI가 공포와 경외심으로 다가온 첫 번째 사건은 이세돌 9단과 인공지능 알파고의 바둑 대결이었던 것 같다. 전 세계적인 충격이었다. 그 후 모두의 일상을 뒤흔든 화두가 된 시점은 2022년 말 챗GPT가 공개되면서부터다.
챗GPT가 처음 세상에 공개되었을 때의 상황은 한마디로 빅뱅이었다. 평범한 사람들의 일상 대화와 업무 방식을 흔들어 놓았으니까 말이다. 사람들은 챗GPT에게 시를 쓰게 하고, 코딩 문제를 풀게하고, 복잡한 철학적 질문을 던졌다. 똑똑하면서도 때론 뻔뻔한 AI 모습에 황당해하면서도 우리는 열광했다. 알파고는 AI가 인간을 이길 수 있다는 경고였다면, 챗GPT는 누구나 AI를 손에 쥐고 살게 될 것이라는 선언이었다고 생각한다. AI는 전문가의 도구가 아니라 이제 우리 모두의 손안의 비서가 된 것이다.
그러나 AI가 사람이 하는 일을 대체하기 시작하면서, 사람들은 "이제 내 일자리는 어떻게 되지? 인간의 경쟁력은 무엇이지?"라는 실존적 고민을 하기 시작했다. 기업, 학교, 도서관, 책방 등 다양한 공간에서 AI를 활용하고 생존법을 논하며 인간이 어떻게 할 것인가 고민하는 시대가 된 것이다. AI는 불과 몇 년 사이에 '기술'에서 '문화와 철학'의 영역으로 넘어왔다.
작가의 책 <AI 시대 인간의 경쟁력>은 AI라는 강력한 기술이 등장한 세상에서 우리가 어떤 가치를 붙들어야 하는지를 다룬 인문학적 지침서다. 작가는 AI가 방대한 데이터를 패턴화하는 데는 천재적이지만, 스스로 무언가를 느끼거나 의도를 가지고 창조할 수 있는 재능은 없다고 말한다. AI는 데이터들 사이의 상관 관계를 계산할 뿐, 세상이 왜 그렇게 돌아가는지에 대한 인과관계나 의미를 이해하지 못한다는 것이다. 따라서 AI가 만들어 낸 수많은 결과물 중 무엇이 가치 있는지 판단하고, 그것에 의미를 부여하는 안목과 창의성은 인간의 독보적인 경쟁력이 된다고 말하고 있다.
작가는 AI를 '거인의 어깨'라고 표현한다. 이 '거인의 어깨' 위에서 각자 자신만의 춤을 추기 위해 현재 가장 필요한 역량은 무엇인가에 대한 질문을 던지고 있다. 단순히 AI 사용법을 익히는 기술적 접근을 넘어서 인간만이 할 수 있는 가치에 집중해야 하는데, AI에게 어떤 명령을 내리느냐에 따라 결과가 달라진다고 강조한다. AI는 도구일 뿐이며 그 도구를 휘두르는 주체는 결국 인간의 철학과 의지인 셈이다. 이 책은 결론적으로 AI를 파트너로 삼아 인간성을 극대화하는 방향으로 나아가야 한다고 조언하고 있다. 그래서 작가는 AI가 결코 흉내 낼 수 없는 인간만의 창의성과 인문학적 소양을 강조한다.
북토크가 진행되는 과정에서 여러 다양한 질문이 있었다. 단순한 기술적 차원의 궁금함이 아니라 우리의 삶의 방식과 생존에 직결된 철학적 질문이었다. 인공지능이 가져다주는 풍요 뒤에 가려진 불편한 진실이었다. 질문하고 답하면서 책방의 분위기는 한층 더 밀도 있게 깊어졌다. 학교 현장에서 아이들을 만나고 있는 한 중학교 교사는 "AI가 우리에게 최적화된 답변을 주려면 우리의 정보를 알아야 하고, 그 과정에서 정보가 서버에 남거나 다른 사용자의 답변에 노출될 위험이 너무 크다"며 우려를 전했다. AI가 데이터를 학습할수록 유출 위험이 커지는 문제를 해결하기 위해 현재 법적, 기술적 패러다임이 바뀌고 있다고 하지만, 전 세계가 직면한 가장 현실적인 인공지능의 그림자임이 분명하다.
지능의 대가로 지불하는 지구 환경의 문제 또한 심각한 문제이다. AI가 똑똑해질수록 지구는 더 뜨거워지고 있기 때문이다. 우리의 질문에 순식간에 답을 주지만, 그 뒤편 데이터 센터에서는 엄청난 열을 식히기 위해 엄청난 양의 냉각수를 사용하고 막대한 탄소를 배출한다는 우려 때문이다. AI의 풍요는 미래 세대가 쓸 자원을 미리 끌어다 쓰는 셈이다. 결국 AI의 연산 능력은 공짜가 아니며, AI의 지능 뒤에 숨은 거대한 탄소 발자국은 우리의 편의를 위해 치러야 하는 대가인 것이다.
작가는 AI가 가져올 여러 부작용에 대한 답 중 하나로 질문하는 능력을 말하고 있다. 'AI는 답을 내놓지만, 그 답이 윤리적인지, 환경에 해로운지, 누구의 권리를 침해하는지 묻지 않기에 그 질문을 던지는 것이 바로 인간의 영역이자 인문학의 역할'이라고 말하고 있다. AI의 급격한 발전 앞에서 우리가 느끼는 불안과 회의감은 매우 자연스럽고 중요한 질문이다. 인간이 감당해야 할 부작용, 일자리 감소, 윤리적 문제, 인간 소외, 저작권분쟁 등은 결코 가볍지 않다.
시대의 흐름이라는 말로 모든 것을 정당화하기엔, 그 흐름 속에서 우리가 잃어가는 것들이 너무 많기에 나는 사실 걱정스럽다. 효율과 속도만이 정답인 것처럼 떠들썩한 세상 속에서 아날로그가 주는 '결'과 '온기'를 지키고 싶어하는 내 마음이 시대에 뒤떨어진 것이라 하더라도 기술의 편리함 뒤에 숨은 부작용들이 두렵고 무섭다. 편리함이라는 이름 뒤에 가려진 비인간적인 비용을 생각할 때, 우리는 AI에 대해 다시 생각해봐야 할 것이다.