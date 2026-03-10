최동묵 의원 "부석 B지구 침수 해결 촉구"... 시의회 건의안 통과

큰사진보기 ▲최동묵 의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

서산시 부석면 간척지 농경지의 반복되는 침수 피해 문제 해결을 촉구하는 시의회 건의안이 본회의를 통과했다.서산시의회는 10일 열린 제312회 임시회 제1차 본회의에서 최동묵 의원(인지·부석·팔봉)이 대표 발의한 '서산시 부석면 B지구 농업 생존권 보장을 위한 배수시설 긴급 개선 및 관리권 조속 이관 촉구 건의안'을 채택했다.이번 건의안은 부석면 간척지 B지구의 침수 피해를 줄이기 위해 배수시설을 개선하고, 관리권 문제를 조속히 정리할 것을 정부와 관계 기관에 촉구하는 내용을 담고 있다.해당 건의안은 지난 2월 임시회에서 한 차례 부결된 바 있다. 이후 최 의원이 다시 상정을 요청하면서 이번 임시회 본회의에서 재논의가 이뤄졌다.이날 본회의에서는 의사일정 변경 동의안이 먼저 표결에 부쳐졌고, 찬성 8명·기권 6명으로 채택됐다. 찬성표는 더불어민주당 의원 6명 전원과 국민의힘 소속 한석화·강문수 의원이 던진 것으로 확인됐다.의사일정 변경이 가결되면서 해당 건의안은 본회의 안건으로 상정됐고, 이후 표결을 거쳐 최종 채택됐다.최 의원은 제안 설명에서 B지구 간척지의 배수시설 관리 문제가 오랫동안 해결되지 못한 점을 지적했다.그는 "1995년 준공 이후 시간이 지났지만 현대건설과 한국농어촌공사 사이에서 관리 책임이 명확하게 정리되지 않았다"며 "집중호우 때마다 농경지 침수 피해가 반복되고 있다"고 말했다.실제로 지난해 7월 집중호우 당시 이 지역 농경지가 일주일 이상 침수되면서 경작 피해가 발생했다는 것이 지역 농민들의 설명이다.건의안에는 ▲배수장 증설 및 노후 배수시설 개선 ▲정부 차원의 예산 확보 ▲현대건설과 한국농어촌공사 간 관리권 이관 협의 촉구 등의 내용이 담겼다.최 의원은 "농민들이 매년 반복되는 침수 피해를 겪고 있는 만큼 근본적인 시설 개선과 관리 체계 정리가 필요하다"고 말했다.서산시의회는 이번 건의안을 정부와 관계 기관에 전달할 예정이다.