진주시장 예비후보 9인에게 '12.3계엄' 물었더니...국힘 5명은 '무응답'

갈상돈 더불어민주당 예비후보



형평운동은 1923년4월25일 백정 등 최하층 신분의 차별을 타파하고 평등을 주창한 인권운동으로서 100년이 넘게 지난 지금도 형평의 정신은 불평등한 사회구조를 타파하는 정신의 원류로서 기능을 하고 있다. 그런 차원에서 형평운동기념탑은 역사적 맥락에서 뿐 아니라 진주 정신의 한 표상으로서의 의미도 있다. 형평운동기념탑은, 제가 지난해 국정기획위원회 활동을 통해 국정과제로 명시한 "진주성복원사업"의 한 부분으로서 역사적 위상을 확립해 나가겠다.



형평운동기념탑 원위치 복원에 적극 찬성한다. 진주성은 진주의 모든 역사를 품고 있는 곳이다. 원위치 복원은 형평운동 103년의 역사를 되찾는 것과 같은 의미를 갖는다. 이재명 국정과제인 진주성복원사업과 함께 형평운동기념탑까지 원래의 자리로 돌아간다면 진주성의 가치도 한층 높아질 것이다. 지금의 위치는 아무런 의미도 없고 사람들의 기억에도 없다. 시민들이 가장 많이 찾는 곳에 기념탑을 두면 '형평운동의 도시 진주'의 이미지도 강화될 것이다.



진주시장에 당선되면 (사)형평운동기념사업회를 중심으로 형평운동기념탑 원위치 복원 추진위원회를 구성해 복원추진로드맵을 만들도록 하겠다.



류재수 진보당 예비후보



형평운동은 사회변혁운동의 시초인 진주농민항쟁과 함께, 진주시민의 삶과 유산이라 생각합니다. 형평운동에 대한 기록은 진주시민은 물론 온 국민이 기억하고 더욱 올곧이 세워나가야 할 정신입니다.



이전.필요합니다. 이전에는 동의하지만, 위치에 대한 다른 견해를 드립니다. 제안드리는 장소는 석류공원 인근에 위치한 형평운동가 강상호 선생의 묘소(가좌동 751-1) 옆입니다. 형평운동기념탑인만큼 진주성 앞보다는 형평운동의 대표인물인 강상호 선생의 묘소 주변으로 이전하는 것이 의미가 더욱 클 것입니다. 강상호선생 묘소 인근 부지를 진주시가 매입하여 강상호선생묘소, 형평운동기념탑, 형평운동 박물관 등을 한 곳에 배치한다면 형평운동의 정신이 모인 역사적 현장으로서의 의미를 더 할 것입니다. 관련하여, 최초 진주성 앞 기념탑을 이전 할 당시 진주시와 기념사업회가 최적의 이전 장소로 거론한 곳 또한 강상호선생 묘소 주변이었으며, 사유지로 매입에 어려움을 겪어, 당시에는 진행되지 못 한 지점이 있습니다.



장문석 더불어민주당 예비후보



형평운동기념탑은 진주에서 발생한 신분해방 운동을 기념하기 위해서 시민들의 모금으로 만들어진 시민들의 소중한 자산입니다. 정치인이나 자치단체장이 그 역사적 의미를 함부로 훼손해서는 안됩니다.



형평운동 기념탑이 원래 위치로 옮겨서 재설치하는 것에 대해서 찬성합니다. 그러나 유물의 위치 등을 고려해 볼 때 과거의 그 자리에 그대로 돌아가기는 어려울 것 같습니다.



기념탑 설치 장소를 결정할 때, 과거 백정들이 출입할 수 없었던 진주성내에 설치하는 것이 가장 중요한 요소였습니다. 신분차별 해소라는 역사적 아픔을 해소하기 위하여 진주성내 설치가 우선 고려되어야 합니다. 그러나 현재 더욱 중요한 것은 형평운동의 역사적 의미를 더 많은 시민들에게 알리고 저울처럼 공평한 세상을 만드는 것에 일조할 수 있도록 만들어져야 합니다. 이를 위해서 형평운동기념관과 관련사업들과 함께 기념탑의 위치도 결정하는 것이 좋을 것이며 형평운동기념사업회 등 관계기관과 협의가 우선되어야 할 것입니다.



최구식 더불어민주당 예비후보



기념탑의 역사적 의미에 대한 견해"진주의 가치를 가장 잘 드러내는 상징적인 탑이라고 생각한다. 유럽 정복자들이 아메리카 원주민을 사냥하던 시절 인디언은 사람이 아니라고 생각했다고 하는데 조선에서도 천민은 사람이 아니라고 생각하던 시절 일어난 우리 역사상 가장 위대한 혁명적 사건이 형평운동이다.



당연히 원위치에 복원해야 한다. 진주사람이 그런 위대한 일을 일으킨 선구자라는 사실을 알려주는 탑이기 때문에 그에 걸맞는 위치에 그에 걸맞는 모습을 가져야 한다.



구체적인 추진 방안으로는 소통의 장을 만들어 시민들의 의견을 경청해 추진해야 한다. 무엇보다 빨리 해야 한다. 소통하고 의견 모으면 시간 걸릴 게 뭐 있나. 김장하 선생님은 진주의 의미있는 모든 일들에 관여하셨는데 특히 형평운동에 관심이 많고 그래서 기념탑의 현재상태에 대해 안타까움이 큰 것으로 알고 있다.

