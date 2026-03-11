"2026년 지방선거, 성소수자 생활정치 실현의 계기로"

큰사진보기 ▲발제하는 소경준 씨노동당 고양파주지역위원회 부위원장인 소경준 씨가 생활동반자 조례 제정 운동을 제안하고 있다. ⓒ 노동당 성소수자위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 최효 씨성소수자 노동자인 최효 씨는 공공운수노조 쿠팡지회 사무장을 맡고 있고, 노동당 인천시당 성소수자위원회의 준비위원장이기도 하다. 최효 씨는 "'노동자'와 '성소수자' 둘 모두 나에게 있어 너무나도 중요한 정체성"이라고 말한다. ⓒ 노동당 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 케이 씨노동당 성소수자위원장 케이 씨가 조례 제정 운동 계획에 대해 설명하고 있다. ⓒ 노동당 성소수자위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 노동당 성소수자위원회 사무국장입니다.

오는 6월 예정된 제9회 동시지방선거를 앞두고 지역사회의 성소수자 시민의 권리를 위한 정책 제안들이 나오고 있다.지난 9일 노동당 성소수자위원회는 정책 집담회를 열고 지방선거 국면에서 추진할 성소수자 권리 정책 과제로 '일터 내 차별금지 조례'와 '생활동반자 조례' 등을 제안했다.집담회에서는 지역과 일터를 현장으로 하는 성소수자 정치에 대한 고민이 오갔다. 참가자들은 지역사회의 성소수자 주민이자 동시에 일터에서 일하는 성소수자 노동자로서 겪는 다양한 고민과 고충을 정책 제안의 형태로 제시했다.집담회 패널로 참석한 노동당 고양·파주지역위원회 부위원장 소경준씨는 자신을 "예비신랑과 결혼을 준비 중인 성소수자 파주시민"이라고 소개했다.소 씨는 동성 부부관계, 동거관계, 가족에 준하는 가까운 친구관계, 여러 이유로 법적 혼인관계를 맺지 못한 사실혼 관계 등 여러 형태의 공동체를 행정 영역에서 가족으로 인정해야 한다고 주장하며, 성소수자 정책 과제로 '생활동반자 조례 공론화'를 제안했다.소씨는 생활동반자 조례의 구체적인 내용에 대해 "다양한 동거 관계를 지방자치단체에 신고함으로써 지자체 행정에서 하나의 가정으로 간주하고 가족으로서 대우받을 수 있도록 하자는 것"이라고 설명했다.이어 "시립병원 등 지자체가 운영하는 시설 이용에서 법적 가족과 동일하게 취급되고, 지자체의 가족 단위 정책에서도 법적 가족에 준하는 대우를 받을 수 있도록 해야 한다"고 주장했다.그는 자신이 거주하는 파주시를 예로 들며, 파주시 생활동반자 등록증을 발급할 경우 ▲파주시 내 공공·장사·보건시설 및 시립병원 이용 시 가족에 준한 대우 ▲파주시가 운영하는 가족 단위 프로그램 참여 ▲시청 및 공공기관에서 가족수당, 복지포인트, 경조사비, 휴가 등을 가족과 동일하게 지급하는 것이 가능해질 수 있다고 설명했다.또한 이러한 제도를 통해 "지역 공공시설과 공공서비스의 사용률이 증가하고, 다양한 동거 관계를 인정함으로써 비전형 가정의 안정화에도 기여할 수 있을 것"이라고 기대 효과를 밝혔다.지방선거 국면에서 사회적 소수자 노동자가 겪는 차별 경험을 사회적으로 공론화해야 한다는 주장도 이어졌다.자신을 "여성 파트너와 함께 사랑하며 살아가는 성소수자 노동자"라고 소개한 공공운수노조 쿠팡물류센터지회 사무장 최효씨는 앞서 제안된 생활동반자 조례의 필요성을 강조했다. 동시에 일터에서 발생하는 차별을 구제하고 사회적 소수자 노동자의 노동권을 보호하기 위한 지자체 차원의 정책으로 '일터 내 차별금지 조례'를 제안했다.최씨는 일터 내 차별금지 조례의 구체적인 내용에 대해 "고용과 노동의 전 영역에서 합리적 이유 없이 성별, 성적 지향, 성별정체성 등 특정한 사회적 위치나 정체성을 이유로 특정 개인이나 집단을 불리하게 대우하거나 배제하는 것을 차별로 규정하고, 이를 시정하기 위한 조치를 담았다"고 설명했다.또한 "사용자가 사업장 내에 존재하는 차별을 시정하는 데 그치지 않고, 사회적 소수자 노동자의 권리 보호를 위해 적극적인 역할을 하도록 조례를 설계했다"고 밝혔다.구체적인 예시로는 ▲모두의 화장실 설치 등 사업장 내 시설 이용 권리 보장 ▲면접·채용 과정에서 성별정체성을 이유로 한 불이익 금지 ▲동성 파트너의 경조사를 법적 부부의 경조사와 동일하게 인정 ▲성확정 수술을 이유로 한 휴가를 다른 사유의 병가와 동일하게 인정하는 내용 등이 포함됐다.차별 규정과 금지 외에도 실효성 있는 차별 시정을 위한 장치로 지자체 산하에 '일터 내 차별 구제관'을 두는 방안도 제시됐다. 구제관은 일터 내 차별 행위를 접수·조사하고 차별 시정과 제도 개선을 권고하며, 필요 시 차별 피해자의 소송을 지원하거나 직접 소송을 제기할 수 있는 권한을 갖도록 하는 내용이다.제안된 정책 과제에 대한 토론도 이어졌다. 노동당 성소수자위원장 케이씨는 "차별금지법 등 성소수자 권리를 위한 입법 과제들이 국회 문턱을 넘지 못하고 있는 지금, 조례 제정 운동을 통해 지역 차원의 성과를 만들고 이를 바탕으로 중앙정치의 변화를 이끌어내는 바텀업(Bottom-up) 전략이 필요하다"고 말했다.케이씨는 이번 정책 과제 제안에 대해 "지역 차원의 풀뿌리 정치를 기반으로 한 일본의 파트너십 조례 제정 사례에서 아이디어를 얻었다"고 설명했다. 이어 "지방선거 과정에서 두 조례를 지역사회에 공론화하고, 선거 이후에는 조례제정운동본부를 출범하여 조례 제정을 위한 활동에 박차를 가할 예정"이라고 밝혔다.한편 노동당 성소수자위원회는 위원회 산하에 지방선거팀을 구성해 이날 집담회에서 제시된 두 조례를 비롯한 성소수자 정책 과제들이 지방선거 국면에서 주요 의제로 부상할 수 있도록 다양한 방안을 논의하고 있다.노동당 성소수자위원회 지방선거팀장 시원씨는 "노동당 성소수자위원회는 두 조례를 주요 공약으로 설정한 당내 후보들을 지지·지원하는 방식으로 성소수자 정책 과제에 대한 당내 공론화를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.