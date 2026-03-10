노조법 개정 시행 첫날, 공공연대노조 "정부가 진짜 사장... 원청교섭에 나서라"

큰사진보기 ▲공공부문 비정규직 노동자 대정부 원청교섭 요구 기자회견공공연대노동조합 조합원들이 3월 10일 서울정부청사 정문 앞에서 '공공부문 비정규직 노동자 대정부 원청교섭 요구 기자회견'을 진행했다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 2조 개정으로 원청교섭이 법적 효력을 갖게 된 3월 10일, 민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합(아래 공공연대노조)이 서울정부청사 정문 앞에서 '공공부문 비정규직 대정부 원청교섭 요구 기자회견'을 개최했다.이영훈 공공연대노조 위원장은 모두발언을 통해 "오늘 3월 10일은 정부의 노조법 개정으로 원청교섭이 법적 효력을 발휘하는 날"이라며 "노조법 개정을 위해서 지난 이십여 년 넘게 많은 비정규직 노동자들과 이름 모를 노동자들이 싸우고 투쟁하고 자신의 몸을 던지고 감옥에 갇히고 수많은 싸움 끝에 법 개정을 이루어냈다"고 밝혔다.이 위원장은 이어 "자신의 노동 조건을 결정하는 실질적인 사용자가 있음에도 형식상의 근로계약 사용자만을 상대로 교섭할 수밖에 없었고, 임금과 처우 대부분의 문제를 원청이 결정하면서도 사용자가 아니라는 이유로 책임을 회피하고 비정규직의 처우 개선을 외면해 왔던 지난 이십여 년의 역사를, 오늘 원청교섭을 시작으로 조금씩 함께 바꿔 나가야 할 것"이라고 강조했다.최경자 공공연대노동조합 인천본부 아이돌봄지부장은 "근로조건개선과 임금교섭을 위해 단체교섭을 진행하면 센터는 자신들은 아무 권한이 없다, 성평등가족부와 시와 구에서 예산을 내려주는 대로, 사업을 하라는 대로 하는 수행기관일 뿐이라는 말만 앵무새처럼 되풀이한다"고 지적했다. 이어 "유급병가, 근로면제, 조합원 교육 등 거의 모든 교섭요구안에 '성평등가족부와 지자체에서 예산을 책정하면 시행한다'는 단서조항을 달아 합의를 가로막고 있다"고 현장 실태를 전했다.이어 최 지부장은 또 "3월 6일 성평등가족부와 정기면담을 진행했을 때 원청교섭 관련하여 담당 과장은 '범정부 차원에서 공동대응을 모색하고 있다'는 답변을 했다"라며 "정부는 교섭할 의지가 없다, 법적인 판단을 받아보겠다는 말로 들렸다"라고 비판했다. 그러면서 성평등가족부와 지자체의 성실한 교섭 참여를 촉구했다.공공연대노조는 3월 10일 오전 성평등가족부, 보건복지부, 문화체육관광부, 교육부, 기후에너지환경부, 전북도청, 한국수력원자력, 한국공항공사, 한국자산관리공사, 한국표준과학연구원, 한국원자력연구원, 한국원자력안전기술원 등 12개 기관에 교섭요구 공문을 발송했다고 밝혔다.향후 공공연대노조는 10여 개 중앙부처, 50여 개 지자체, 20여 개 공공기관을 대상으로 단계적으로 원청교섭 요구를 확대해 나갈 예정이며, 오는 7월 민주노총 총파업과 9월 공공부문 비정규직 총파업에도 적극 참여한다는 방침이다.