천안민주단체연대회의, 진보당 권오대 '민주시민후보' 선정

큰사진보기 ▲천안민주단체연대회의가 10일 진보당 권오대 시의원(차선거구) 후보를 다가오는 6.3 지방선거의 ‘천안민주시민후보’로 공식 선정했다고 발표했다. 사진은 지난달 10일 열린 출마기자회견 모습. ⓒ 천안민주단체연대회의 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

천안 지역 15개 시민사회단체로 구성된 '천안민주단체연대회의(아래 연대회의)'가 10일 진보당 권오대 시의원(차선거구) 후보를 다가오는 6.3 지방선거의 '천안민주시민후보'로 공식 선정했다고 발표했다.연대회의는 오는 12일 오전 천안시청 브리핑룸에서 선정발표 기자회견을 개최할 예정이다.연대회의는 10일 보도자료에서 선정 배경에 대해 "별도의 선정위원회를 구성해 치열한 논의를 거쳤다. 권오대 후보는 오랫동안 지역 사회에서 노동과 민생 현안을 해결해 온 진보정치의 대표 주자로서 공동체 발전에 크게 기여해 온 점을 높이 평가했다"고 밝혔다.이어 현재 우리 사회가 직면한 양극화와 지역 경제 침체 등 위기 상황을 극복하기 위해서는 시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣는 정치가 필요하다고 주장했다.민주시민후보로 선정된 권오대 후보는 그동안 지역 풀뿌리 민주주의 확산과 노동 권익 보호를 위한 활동을 해왔다.연대회의 관계자는 "이번 후보 선정은 단순한 지지 선언을 넘어 시민이 주인이 되는 지방자치를 만들기 위한 시민사회의 공동 선언"이라며 "지방선거에서 시민의 삶을 실질적으로 바꿀 수 있도록 끝까지 힘을 모으겠다"고 덧붙였다.진보당 천안시위원회 위원장인 권오대 후보는 지난달 10일 출마기자 회견을 열고, "주민 편에 서는 정치를 하겠다"고 밝혔다.