서민 울리는 기름값… 충북 전국 7번째로 비싸

이란 사태로 국제유가 폭등한 가운데 도내 휘발유 가격이 전국 평균보다 높은 수준을 보이고 있는 것으로 나타났다.한국석유공사가 운영하는 한국석유공사 유가 정보 서비스 '오피넷'에 따르면 3월 10일 기준 전국 휘발유 평균 가격은 리터당 약 1905원으로 집계됐다.반면 충북의 평균 가격은 1914원으로 전국 평균보다 9원 높은 수준이다.시도별 가격을 보면 서울이 리터당 1949원으로 가장 비쌌고, 충남·대전이 1927원, 대구 1923원, 경북 1917원에 이어 충북이 1914원으로 전국 17개 시도 가운데 일곱 번째로 높은 가격을 기록했다.반면 전남과 전북, 강원, 광주 등 지역은 전국 평균보다 낮은 가격대를 형성했다. 가장 낮은 지역은 전남으로 1871원이었다.한편 10일 기준 보통휘발유 기준 최저가 주유소는 충주시 대소원면 서충주주유소(리터당 1733원)이고, 청주지역에서는 흥덕구 강내면 미호주유소(리터당 1754원)인 것으로 나타났다.반면 가장 비싼 주유소는 상당구 미원면 한 주유소로 보통휘발유 리터당 가격이 2055원에 달했다.청주지역 최저가(보통휘발유) 주유소 TOP 10 3월 10일 기준1.지에스칼텍스㈜ 미호주유소(흥덕구 강내면 가로수로 516) 1754원2.HD현대오일뱅크㈜직영 청주역주유소( 흥덕구 청주역로 353) 1764원3.SK에너지(주) 황금주유소(청원구 공항로 222) 1769원4.지에스칼텍스(주)바이오주유소(청원구 오창읍 과학산업3로 202-12) 1773원5.지에스칼텍스(주) 대청주유소(상당구 단재로196번길 8) 1777원6.지에스칼텍스㈜ 글로벌주유소(청원구 오창읍 양청송대길 4) 1778원7.HD현대오일뱅크㈜직영 학천주유소(청원구 오창읍 중부로 1265) 1779원8.HD현대오일뱅크㈜직영 교대셀프주유소(서원구 청남로 2005번길 2) 1794원9.HD현대오일뱅크㈜직영 직지셀프주유소(흥덕구 직지대로 677) 1794원10.HD현대오일뱅크㈜직영 청주현대주유소(흥덕구 가로수로 1174) 1798원