불법촬영 장학관, 범행 이후 관사 거주·사무실 방문... '증거인멸' 우려

동료 직원들과 회식을 하던 식당 화장실에 카메라를 설치한 뒤 신체를 불법으로 촬영한 혐의로 현행범 체포된 충북교육청 A 장학관이 직위해제 뒤에도 장기간 관사에 거주했던 것으로 확인됐다.관사에 거주하던 A장학관은 이 기간 동안 사무실에 보관돼 있던 개인 물품을 가져가고, 교육감까지 만났던 것으로 확인됐다. 또 교육청 관계자를 만나 '의원면직' 절차를 밟았던 것으로 나타났다.사건을 수사하는 청주상당경찰서는 A씨가 범행에 이용한 카메라는 현장에서 압수했지만, 사무실과 관사는 압수수색을 하지 않았다고 밝혔다.경찰의 초등 대응이 미흡해, A장학관에게 증거 인멸할 시간을 벌어줬을 수도 있다는 지적이 제기된다.<충북인뉴스> 취재 결과 불법촬영 혐의를 받고 있는 충북교육청 소속 A장학관이 지난 3월 6일까지 충북교육청 관사에 거주했던 것으로 확인됐다.A 장학관의 범행은 지난 2월 25일 발생했고, 다음 날(26일) 충북교육청도 이 사실을 인지했다.A장학관은 26일 저녁 직위해제되었는데, 그 이후에도 충북도교육청 관사에 장기간 거주한 것이다. 충북교육청이 범행을 인지하고도 8일이 지난 뒤에야 퇴거 조치를 완료한 것이라, 논란이 될 수 있다.이에 대해 충북교육청 관계자는 "퇴거 사유가 발생하면 15일 이내에 퇴거하도록 돼 있다"며 "중간에 A장학관과 연락이 잘 안돼, 퇴거가 늦어진 것"이라고 밝혔다.A장학관은 범행 다음 날 충북교육청에 정상 출근했다. 충북교육청 관계자에 따르면 A장학관은 자신의 범행 사실에 대해 실토했다.하지만 드러난 사실과는 다소 다른 내용을 교육청 관계자에게 전달한 것으로 나타났다. 충북교육청 관계자에 따르면, A 장학관은 '부서 회식 자리가 아니라 사회 친구와 만난 것'이라고 말했다. 또 문제의 카메라도 자신의 것이 아니라 친구가 가져온 것이라고 했고, 경찰 수사도 별일이 없을 것이라고 전했다고 한다.충북교육청은 2월 26일 저녁 A장학관을 직위해제 조치했으며, A장학관은 다음 날(27일) 교육감 출근 시간에 맞춰 교육감실로 찾아갔다.교육감 비서실에는 비서실장을 비롯해 교육청 핵심 간부들이 회의에 맞춰 대기하고 있었다.이 자리에 있던 한 관계자는 "A장학관이 마지막으로 교육감께 인사 드리러 왔다고 말했다"고 전했다. 이 관계자에 따르면, 당시 비서실에 있던 사람들 중 A장학관을 제지하는 이는 없었다. 이후 A장학관은 교육감실로 들어가 교육감과 대면했다.충북교육청 관계자는 "혼자 들어갔기 때문에 무슨 이야기를 나눴는지는 알 수가 없다"며 "시간이 짧았던 만큼, 인사만 드렸을 것으로 추정된다"고 말했다.하지만 A장학관과 윤건영 교육감과 대면 사실을 제보한 B씨는 "A장학관이 의원면직 처리를 위해 인사담당자와 협의를 했고, 이 인사담당자가 A장학관을 데리고 가 교육관과의 면담을 주선했다"고 주장했다.이에 대해 충북교육청 인사담당자 C씨는 "면담을 주선했다는 것은 전혀 사실이 아니다"라며 "아침 회의를 위해 대기하고 있던 중에 A장학관이 불쑥 찾아온 것"이라고 말했다. 그는 "그때 교육감실로 들어가는 A장학관을 제지했어야 했다"며 "그때 제지하지 못한 것이 후회스럽다"고 말했다.2월 27일 오전 9시경 교육감을 만난 뒤 A장학관은 자신이 일하고 있던 사무실을 찾았다.A장학관은 전날 회식 장소에서 범행의 피해자가 됐을 가능성이 높은 동료 직원들이 보는 앞에서, 한 시간가량 자신이 사용하던 물품을 정리해서 사무실을 빠져나갔다. 이때 A장학관은 자신이 사용하던 컴퓨터를 켰던 것으로 전해진다. 이를 제지하는 직원은 아무도 없었다. 당연히 A장학관이 컴퓨터를 켜고 어떤 작업을 했는지, 어떤 물품을 가져갔는지 알 수가 없었다.범행 이후인 26일과 27일, A장학관이 인사담당부서와 자신이 근무하고 있던 부서 관계자와 '의원면직'에 관해 논의했던 것도 사실로 확인됐다.한편, 이 사건을 수사하고 있는 청주상당경찰서는 현재까지 A장학관이 근무했던 사무실이나, 관사에 대한 압수수색을 진행하지 않은 것으로 나타났다.이에 대해 청주 상당경찰서 관계자는 "현재 임의제출 형식으로 확보한 카메라 여러 대에 대한 포렌식 조사를 하고 있다"며 "영상이 확인된 만큼, 필요에 따라서 증거 확보 절차를 진행할 것"이라고 밝혔다.A장학관도 경찰 수사에 맞춰 변호사를 선임한 것으로 알려졌다.