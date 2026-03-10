[단독] '송별회 화장실 불법촬영' 장학관, 카메라 여러 대 썼다... 영상 확보

큰사진보기 ▲동료직원들이 마련해준 송별회 식당 화장실에서 몰래카메라로 신체를 불법촬영하다 현행범으로 체포된 충북교육청 소속 장학관이 여러 대의 카메라를 활용한 것으로 확인됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 2월 25일 동료 직원들과 회식을 하던 식당 화장실에 카메라를 설치 한 뒤, 신체를 불법으로 촬영한 혐의로 체포된 충북교육청 A 장학관이 범행에 여러 대의 카메라를 사용한 것으로 확인됐다.10일 사건을 수사 중인 청주상당경찰서 관계자는 충북교육청 A장학관이 범행 당시 사용한 카메라가 일명 라이터 모양의 '지퍼캠'을 포함 여러 대라고 밝혔다.경찰에 따르면 A장학관은 범행 당시 복수의 카메라를 설치했고, 일부는 소지하고 있었다.A장학관이 설치한 카메라에서 촬영한 범죄 영상도 확인됐다.청주상당경찰서 관계자는 "수사 중인 사안이라 자세히 확인해 줄 수는 없다"면서도 "범죄 영상이 확인된 만큼, 관련 수사를 이어갈 것"이라고 밝혔다.한편 A장학관 사건 관련, 충북교육청 직원들의 제보도 이어지고 있다. 제보에 따르면 A장학관은 2월 25일 범행 장소 외에도 청주시 서원구 소재 모 음식점에서도 여러 차례 회식을 진행했다. 해당 식당도 25일 범행 장소와 마찬가지로 화장실이 남녀공용이다. 경찰은 A장학관의 여죄가 있을 것으로 보고 수사를 확대한다는 계획이다.