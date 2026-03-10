[사진] "이제는 진짜 사장이 교섭에 나와라"

큰사진보기 ▲전국민주노동조합총연맹은 3월10일 오후 종로구 세종대로 사거리에서 조합원 5천여명이 참석한 가운데 ‘진짜 사장 나와라! 원청교섭 쟁취! 모든 노동자의 노동기본권·노조할 권리 쟁취! 민주노총 투쟁 선포대회’를 개최하고 원청교섭 쟁취 투쟁을 선포했다. 집회 참석자들이 '원청교섭쟁취' 피켓을 들고 있다. 2026.3.10 ⓒ 최윤석 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국민주노동조합총연맹은 3월10일 오후 종로구 세종대로 사거리에서 조합원 5천여명이 참석한 가운데 ‘진짜 사장 나와라! 원청교섭 쟁취! 모든 노동자의 노동기본권·노조할 권리 쟁취! 민주노총 투쟁 선포대회’를 개최하고 원청교섭 쟁취 투쟁을 선포했다. 민주노총 양경수 위원장이 구호를 외치고 있다. 2026.3.10 ⓒ 최윤석 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국민주노동조합총연맹은 3월10일 오후 종로구 세종대로 사거리에서 조합원 5천여명이 참석한 가운데 ‘진짜 사장 나와라! 원청교섭 쟁취! 모든 노동자의 노동기본권·노조할 권리 쟁취! 민주노총 투쟁 선포대회’를 개최하고 원청교섭 쟁취 투쟁을 선포했다. 콜센터 노동자들이 원청 책임을 요구하는 발언을 하고 있다. 2026.3.10 ⓒ 최윤석 관련사진보기

'노란봉투법' (노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날인 10일 오후, 전국민주노동조합총연맹 (이하 민주노총) 조합원 5천여명 (주최측 추산)은 서울 세종대로 사거리에서 원청의 책임 회피 구조를 규탄하며 "진짜 사장이 교섭에 나오라"며 원청교섭 쟁취 투쟁을 선포했다.민주노총은 이날 투쟁선포식을 시작으로 "간접고용·하청·플랫폼 노동자들이 실질적인 사용자와 교섭할 수 있는 원청교섭 쟁취 투쟁을 본격적으로 전개한다"고 밝히고 "하청 뒤에 숨은 가짜 사장이 아니라 노동을 지배하는 진짜 사장이 교섭 테이블에 앉아야 한다"며 원청 책임을 끝까지 묻겠다고 선언했다.민주노총은 "개정 노조법은 모든 노동자의 노동기본권을 확대하기 위한 취지로 마련됐지만, 여전히 현장에서는 원청이 교섭을 회피할 가능성이 크다"면서 "이에 민주노총은 '진짜 사장 나와라'라는 요구 아래 원청 사용자와의 직접 교섭을 현실화하고, 모든 노동자의 노동기본권과 노조할 권리를 실질적으로 보장하기 위한 전면적인 투쟁을 선포한다"고 밝혔다.집회를 마친 참가자들은 세종대로사거리를 출발해 종로구 한화빌딩 앞까지 행진을 벌인후 자진해산했다.