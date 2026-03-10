국힘 지지율 대책 묻자, 장동혁 "헌정 질서 위해 지방권력 우리에게 달라"

▲'절윤' 묵묵부답 장동혁, "지지율 대책 있나" 질문에 내놓은 대답이... 이재환 관련영상보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 당대표가 10일 충남도청을 방문해 김태흠 충남지사를 만났다. ⓒ 이재환

국민의힘 지지율 하락과 관련해 장동혁 당 대표가 "여러 노력을 하고 있다. 아직 부족한 점이 있겠지만, 대한민국 헌법 질서를 지켜나가는 마지막 보루 역할을 하고 있다"라고 말했다.국민의힘이 전직 대통령 윤석열씨와의 절연을 선언한 다음 날인 10일, 장 대표는 충남도청 5층에 위치한 접견실을 방문해 김태흠 충남지사를 만난 자리에서 이같이 밝혔다.현장에서 '국민의힘 지지율이 떨어지고 있는데 대책이 있나'라는 질문을 받은 장 대표는 "저희(국민의힘)가 국민의 지지를 얻기에 부족한 것이 있는 것 같다. 지방 권력까지 한쪽에 몰리게 된다면 대한민국의 헌정 질서가 위협 받게 될 것"이라며 "대한민국의 헌정 질서를 지켜내기 위해서 지방 권력만큼은 우리 국민의힘에 줄 것을 국민들에게 호소드린다"라고 답했다.당초 공지에 없던 이번 일정은 비공개 회동으로 알려졌지만 이날 대화에 들어가기에 앞서 잠시 취재가 허용됐다. 이 자리에서 장 대표는 김 지사의 공천 참여와 충남·대전 행정통합 등을 논의할 것으로 보인다.김태흠 지사는 국민의힘 공천신청 마감일인 지난 8일 충남지사 후보 공천 신청을 하지 않았다.관련해 장 대표는 "(김태흠) 지사님이 입장을 밝혔지만 대전충남 행정통합이 국회에서 마무리되지 않아 공천 신청을 하지 않았다는 말씀을 들었다"라며 "국회가 여든 야든 제대로 일을 하지 못하고 있는 것 같아서 마음이 무겁다"라고 말했다.그러면서 "이번 일을 계기로 도민들이 지사님의 진정어린 마음을 이해하는 계기가 됐을 것이라고 생각한다. 앞으로도 충남의 미래 발전을 위해 역할을 해 달라는 말씀을 드리려고 갑작스럽게 지사님을 뵈러 왔다"라고 덧붙였다.이에 김 지사는 "당이 여러 가지 어려운 상황이다. 대표님이 직접 안 와도 됐는데 오셨다. 민주당이나 국민의힘이나 대전충남 행정통합 문제가 정리되지 않은 상황에서 공천 신청을 받는 것은 적절치 않다고 생각한다"고 밝혔다.