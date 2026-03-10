김영배, 정원오 겨냥? "토론 회피는 '윤석열 식' 정치" 직격탄

큰사진보기 ▲6.3지방선거 서울시장에 도전하는 김영배 더불어민주당 의원은 10일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "직주 근접과 이동권 확대를 통해 시민들에게 시간을 선물하는 첫 번째 시장이 되겠다"고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

'시간평등 특별시'를 슬로건으로 6·3 지방선거 서울시장 출마를 선언한 더불어민주당 김영배 의원이 경선 후보 토론을 통한 정책 검증의 중요성을 강조했다. 특히 김 의원은 내실 있는 검증을 위해 토론 기회를 추가로 마련해야 한다고 거듭 촉구했다.김 의원은 10일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "서울이 청년이 떠나고 늙어가는 도시가 된 이유는 시간 불평등 때문"이라며 "직주 근접과 이동권 확대를 통해 시민들에게 시간을 선물하는 첫 번째 시장이 되겠다"고 포부를 밝혔다.그의 핵심 공약인 '시간평등 특별시'의 핵심은 주택 공급과 이동권 보장이다. 김 의원은 영등포, 신촌, 홍릉, 청량리 등 4대 거점을 고밀 복합 개발해 1~2인 가구 맞춤형 '부담 가능한 주택'을 대량 공급하겠다고 약속했다. 또한 마을버스 무료화와 전기 따릉이 보급 등을 통해 '마지막 1km'의 이동 속도를 획기적으로 높이겠다고 강조했다.김 의원은 중앙정부와의 긴밀한 호흡도 강조했다. 그는 자신이 2010년 성북구청장 당선될 때 이재명 대통령이 성남시장에 당선된 것을 언급하며 "이재명 대통령과 자치분권 시대의 입사 동기로서, 대통령의 실용주의적 국정 운영을 서울에서 뒷받침하겠다"고 밝혔다. 그러면서 제조업 혁신과 AI 시대를 여는 '서울 혁신 산업지도'를 제시했다.이어 그는 경선 후보 '정책 검증'의 중요성을 강조했다. 그는 현재 당 선관위가 정한 방송 토론 1회는 부족하다며 토론 횟수 확대를 촉구했다. 특히 그는 당 서울시장 후보 경선에 참여한 정원오 전 성동구청장을 겨냥한 듯, "토론 회피는 '윤석열 식' 정치다"라고 지적한 뒤, "후보자들이 당당하게 정책으로 승부해야 당원 주권 시대에 부합하는 경선이 될 것"이라고 밝혔다.한편, 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김 의원은 중동 사태에 따른 신속한 경제 위기 대응에도 목소리를 높였다. 아울러 그는 "3월 23일 한미의원연맹 대표단 방미를 통해 대미투자특별법 이행 등 우리 경제의 불확실성 제거를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.