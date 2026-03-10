"청년들이 또 그 힘을 잘 사용해야 하지 않겠나"

빛의 기록 릴레이 인터뷰 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤부터, 파면 선고에 이르기까지 이어진 123일. 이 시간은 거대한 정치적 사건의 연속이었지만, 동시에 개개인의 일상과 감정, 선택이 겹겹이 쌓인 시간이기도 했습니다. 누군가는 광장에 섰고, 누군가는 망설였으며, 또 누군가는 온라인에서 서로의 안부를 확인하며 하루를 버텼습니다. 그렇게 지나온 시간 속에서 시민들은 각자의 방식으로 기록으로 남기고 기억하고 있습니다.



이 연재는 '빛의 기록'(https://archives.bisang1203.net/) 사이트에 기록을 남기고, 연말∙연초 모임 이벤트로 진행한 '빛의 모임'에 참여한 시민들의 이야기를 릴레이 인터뷰로 전합니다. 기록으로 남겨진 문장과 사진, 그리고 모임에서 오간 대화를 따라가며, 한 사람 한 사람의 123일이 어떻게 민주주의의 기억으로 이어졌는지를 들여다봅니다. 광장에 나선 경험뿐 아니라 쉽게 발걸음을 떼지 못했던 망설임과 두려움, 아이를 데리고 나설지 고민했던 순간들, 그리고 다시 일상으로 돌아온 뒤 마음에 남은 감정과 바람까지. 사건의 이면에 놓인 개인의 시간을 조명합니다.



총 6회에 걸쳐 이어질 이 릴레이 인터뷰는 '빛의 기록'으로 남겨진 시민의 목소리를 차례로 소개합니다. 이 이야기들이 모여, 우리가 함께 건너온 시간을 다시 바라보고 새로운 사회로 향하는 다음 질문으로 나아가는 작은 빛이 되기를 바랍니다.

- 자기소개 부탁드립니다.

- 2024년 12월 3일 화요일 계엄 선포 당시에 어디서 무엇을 하고 계셨나요?

- 광장에는 언제 처음 나가셨나요? 처음 가기로 결심했던 계기나 순간이 있었나요?

- (석예진 님은 빛의 모임에서 동료 학생들과 질문을 정하고 토론하는 시간을 가졌습니다.) 토론회에서 이야기 나누신 질문들에 대해서 예진 님이 답하신 내용이나 예진 님이 모임에서 들었던 것 중에 인상 깊었던 내용이 있는지 이야기 나눠보고 싶은데요. 광장에서 가장 기억에 남는 일이 있었을까요?

- 두 번째 질문은 '빛의 혁명 이후 내 삶에서 달라진 점은?' 이라는 질문인데, 예진 님 삶에서 달라진 점이 있거나 다른 참여자분께서 말해 주신 게 있으면 이야기 들어보고 싶습니다.

- 토론에서 나누신 마지막 질문은 '당시 가장 두려웠던 순간'이에요. 혹시 두려웠던 순간이 있었나요?

- 1년 전의 자신에게 하고 싶은 말이 있다면?

'빛의 모임' 릴레이 인터뷰의 여섯 번째 주인공은 석예진 님입니다. 부모님을 따라 어릴 때부터 집회에 가는 것이 익숙했던 석예진 님은 대학 입학을 앞둔 시기에 광장을 다시 찾았습니다. 이제는 동료 학생들과 함께 토론하고 힘을 모으는 청년으로서, 청년의 역할이 더 중요해졌고 그 힘이 잘 활용되었으면 좋겠다고 생각하고 있습니다. 석예진 님의 이야기를 들어봤습니다."안녕하세요. 저는 부산에서 대학교를 다니고 있는 24살 석예진입니다.""사실 저는 일찍 잠자리에 드는 편이라 그날 밤 계엄 선포 소식을 전혀 알지 못했습니다. 다음 날 새벽, 헬스장에 갔다가 러닝머신 앞 TV 화면에서 계엄 관련 뉴스가 흘러나오는 것을 보고 너무 놀란 나머지 그대로 집으로 달려갔습니다. 집에 돌아와 뉴스를 찾아보고 나서야 계엄이 이미 해제되었다는 사실을 알게 됐습니다.""정확한 날짜는 기억나지 않지만, 계엄이 선포된 지 일주일쯤 지났을 무렵 처음 광장에 나갔습니다. 저는 부산에서 열린 집회에 참여했고, 이후로도 매주 한 번씩은 꼭 나가려 노력했습니다. 광장에 가게 된 계기는, 비록 저 혼자는 작은 한 사람이지만, 그런 마음들이 하나하나 모이면 결국 거대한 힘이 된다고 믿었기에 용기를 낼 수 있었습니다. 가만히 있다가는 윤석열 정권에 우리의 민주주의를 고스란히 빼앗길 것 같아 화가 나기도 했고요.광장에는 어머니와 동행한 적도 몇 번 있었고, 금속노조 조합원이신 아버지를 따라 노조 분들과 함께 자리를 지킨 적도 있었습니다. 아버지가 광우병 소 수입 관련해서 한미 FTA 협상 논란이 있던 때부터 5살, 6살이던 저를 데리고 집회에 다니셔서 저도 그게 좀 익숙했던 것 같아요. 중학교 1학년 때는 박근혜 탄핵 집회에도 나갔고요.""두 가지가 떠올라요. 먼저, 빛의 모임에 함께한 선배 중 전업 활동가로 활동하시는 분이 부산 집회에서 자원봉사를 이어가던 중 극우 세력과 마주치게 됐습니다. 거의 몸싸움 수준으로 번진 상황에서 그 분들이 선배님을 발로 차고 때려서 굉장히 아팠다더라고요. 또 하나는 부산 집회에서 성소수자 여성 분이 무대에서 발언을 하신 일이 기억에 남아요. 사실 성소수자라고 하면 일반 사회에서는 혐오의 대상이 되는 모습을 많이 보게 되는데 광장에서는 그분이 발언하시니까 다들 박수 쳐주고 그분을 지지해 주는 모습들이 인상 깊었어요. 광장에 모인 우리는 서로를 혐오하지 않고 기꺼이 포용할 줄 아는 사람들이라는 생각이 들었습니다.""달라졌다는 의견과 달라지지 않았다는 의견이 함께 나왔습니다. 달라졌다고 하신 분들은 이전까지 우리 사회나 민주주의에 별다른 관심이 없었는데, 이번 일을 계기로 관심을 갖게 됐다고 했습니다. 뉴스 기사도 많이 찾아보게 됐다고요. 반면 달라진 게 없다고 말한 분들은 아직까지 내란 청산이 완벽하게 이루어지지 않았다는 점에서 크게 바뀐 점이 없는 것 같다고 말했습니다. 촛불혁명 이후에 문재인 정부에서 제대로 잘 안 됐던 게 또 다시 반복될까 봐 걱정된다는 의견도 있었습니다.저 역시 제 삶이 달라졌다고 생각하지만, 요즘 나오는 판결들을 보면 걱정이 드는 건 사실이에요. 더 엄중한 처벌이 내려지길 바랐는데, 그 정도까지는 아니니까 뭔가 면죄부를 주는 느낌이 들었습니다.""4월 4일에 파면 선고할 때 전원합의체 판결이 안 나올까봐 걱정이 되고 두려웠던 게 가장 컸어요.""솔직히 말하면, 그때 좀 더 열심히 했더라면 좋았겠다고 후회를 하고 있어요. 저는 그 때 대학생이 아니었기 때문에 청년 조직에 들어가라고 말을 해주고 싶어요. 당시에는 청년단체가 있는 줄도 몰랐거든요. 구심점이 되는 조직이 없으면 함께 힘을 모으기가 어려운 것 같아서요. 조직이 결성이 되고 그 조직들이 모여서 이제 큰 힘이 나오는 것 같은데 저는 너무 혼자 하려고 하지 않았나 생각이 듭니다.제가 박근혜 탄핵 집회도 겪고 윤석열 집회도 겪었는데 많이 변했다고 느낀 건 청년의 역할이 좀 커진 것 같다는 점이었어요. 예전에는 집회 사회를 보시는 분들이 대부분 연배가 있으셨던 것으로 기억하는데, 이번 집회에서는 대학생 분들도 사회를 많이 보셨거든요. 청년들에게 힘이 주어진 만큼 '청년들이 또 그 힘을 잘 사용해야 하지 않겠나'하는 생각이 듭니다."