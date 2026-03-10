80돌 한국노총에 보낸 이 대통령의 축사 열쇳말은?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동명 한국노총 위원장이 10일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식에서 축사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 10일 한국노동조합총연맹(한국노총) 창립 80주년 기념식에 영상축사를 통해 "노동이 존중받고 노동자가 대접받는 대한민국을 위해 앞으로도 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다. 특히 이날 '노동조합 및 노동관계조정법 2·3조(노란봉투법)'이 시행되는 점을 짚으면서 대립과 갈등 대신 대화와 타협의 시대가 열리는 출발점이 되길 희망했다.이 대통령은 이날 축사에서 "한국노총이 걸어온 지난 80년은 대한민국의 노동운동과 민주주의 발전의 역사였다"며 "세계가 주목하는 민주주의 모범 국가, 10위권 경제대국 대한민국의 오늘은 현장을 지켜온 노동자들과 한국노총의 노력을 빼놓고 이야기 할 수 없을 것"이라고 평했다.이 대통령은 무엇보다 "한국노총은 외환위기와 글로벌 금융위기, 팬데믹 위기 등 나라가 어려울 때 사회적 대타협을 통해 책임을 다하는 자세를 보여주셨다"며 "이것이 한국노총 80년의 가장 큰 자산이라 확신한다"고 강조했다."디지털 전환과 인공지능 발전으로 전례 없는 대전환의 격변기를 맞이"한 지금, 노·사·정이 함께 파고를 넘기 위해 머리를 맞대야 할 사회적 대화가 더욱 필요해졌음을 짚어준 셈이다.이와 관련 이 대통령은 "일자리의 형태와 일하는 방식 역시 이전과는 다른 양상으로 빠르게 변화하고 있다"며 "정부는 이 거대한 변화의 위기를 새로운 도약의 기회로 삼기 위해 총력을 기울이는 동시에 그 과정에서 노동이 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.또한 "일하는 모든 사람의 권리를 두텁게 보호하고 사회적 대화를 국정운영의 중심에 두겠다"라며 "전 생애에 걸친 역량개발을 정부가 책임지고 강화하는 미래 일자리 국가로 나아가겠다. 더 많은 노동자들이 더 많이 노동조합에 참여하고 노동 3권을 더 많이 누릴 수 있도록 정부의 역량을 최대한 투입하겠다"고도 밝혔다.파업노동자에 대한 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제약하고, 하청 노동자의 원청 사용자 상대 교섭을 일부 가능토록 한 노란봉투법이 이날 시행되는 점도 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "한국노총 창립 80주년 기념일에 노란봉투법이 시행되어 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "하청노동자가 원청과 직접 교섭하며 대립과 갈등 대신 대화와 타협으로 공통의 문제를 해결하는 시발점이 되길 기대한다"고 밝혔다.한편, 이 대통령은 이날 국무회의에서 여러 번 지적했음에도 개선되지 않고 있는 공공기관 최저임금·비정규직 고용 관행 등을 꼬집으면서 "정부가 모범적인 사용자가 돼야 한다"고 재차 강조했다.이 대통령은 "최저임금을 주고 고용한다든지 퇴직금을 안 주려고 11개월 29일만 일을 시킨다든지 정규직을 안 시키려고 1년 11개월만 계약한다든지 이런 것 하지 말라고 했는데 얼마 전 뉴스를 보니깐 계속 그걸 하고 있더라"며 "심지어 딱 하루를 빼고 계약해서 퇴직금을 안 주는 식의 계약을 반복해놓고 기자 질문엔 '(대통령 지시를) 못 들었다' 그랬다는 것 아니냐"고 지적했다.이어 "국무조정실이든 어디든 한번 모아서 신속히 어떻게 (모범적 사용자를) 시행할 것인지 계획하고 전파하고 예를 들어 (최저임금이 아닌) 적정임금은 어느 수준인지도 기준을 만들어 전파했어야 하는 것 아니냐"고 질타했다.김영훈 고용노동부 장관은 "실태조사는 물론 관련 간담회도 준비하고 있는 상황인데 지시를 못 들었다는 해명이 이해되지 않는다"며 "이제 지키지 않는 곳에는 불시점검도 진행할 계획"이라고 답했다.이 대통령은 이에 "'대통령이 말했는데도 시행이 안 되나봐. 콩가루 집안인가봐' 이렇게 되면 안 된다"며 신속한 설명과 집행을 재차 당부했다.