"수도권 전기 공급에 충남은 언제까지 희생해야 하는가"

당진환경운동연합이 10일 오전 시청 브리핑룸에서 '수도권 전력공급을 위한 당진 경과 송전선로 반대 기자회견'을 개최했다.최근 한전은 첨단전략산업(반도체, 디스플레이 등) 경쟁력 확보라는 목적으로 충남 7개 시군, 경기 2개 시, 세종 등 10개 시군을 지나는 청양2개폐소부터 고덕3변전소까지의 345,000V 송전선로 계획을 발표했다.해당 송전선로 계획에 당진은 송악읍, 신평면, 우강면, 합덕읍, 순성면, 면천면 6개 읍면이 포함됐다.이와 관련 당진환경운동연합은 "이번 한전의 계획은 호남권에서 생산되는 전기를 수도권 반도체단지로 보내기 위해 총연장 90km에 200기의 송전탑 건설하겠다는 것으로 중간에 위치한 당진은 경과지로서 애꿎게 피해만 당하는 상황"이라고 밝혔다.손창원 당진환경운동연합 상임의장은 "그렇지 않아도 당진은 당진화력본부가 위치해 500여 개 송전탑에 총 연장 200여Km 달하는 송전선로로 고통을 받고 있다"면서 "초고압 송전선로는 전자파, 경관 훼손, 소음 및 생태계 단절 등 다양한 환경적 영향을 동반한다. 특히 농촌 지역과 주거지 인근을 통과할 경우 주민들의 건강 불안과 재산권 침해 문제가 발생할 수 있다"고 우려했다.이어 유종준 충남송전탑백지화대책위원회 집행위원장도 "전력을 생산하는 지역과 소비하는 지역을 분리할 것이 아니라 지산지소(地産地消)의 원칙에 따라 전력을 생산하는 지역에 수요기업이 입주할 수 있도록 전력시스템을 바꿔야 한다"며 "전력을 생산하는 지역에 수요기업을 유치한다면 송전선로 건설도 획기적으로 줄일 수 있어 막대한 사회적 비용을 줄일 수 있다"고 주장했다.끝으로 기자회견 참석자들은 정부를 향해 용인 반도체 국가산업단지 계획 폐지, 수도권과 대기업을 위한 장거리 송전선로 계획 철회, 재생에너지 확대를 위한 송배전망 계획 재수립을 요구했다.