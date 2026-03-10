위례신도시 신속 예타 통과... "이제는 실행으로 답해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보는 10일 “위례신사선의 신속 예비타당성 조사 통과를 적극 환영한다”며 “이제는 말이 아닌 실행으로 주민들에게 답해야 할 때”라고 밝혔다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보는 10일 "위례신사선 신속 예타 통과를 적극 환영한다"며 "하지만 이번 결정은 사업의 출발선에 불과하다. 이제는 말이 아니라 실행으로 주민들에게 답해야 할 때"라고 밝혔다.기획재정부에 따르면 위례신사선은 최근 신속 예비타당성 조사를 통과했다. 신속 예타는 정책적 필요성과 시급성이 높은 사업에 대해 절차를 간소화해 추진 여부를 판단하는 제도다. 교통 혼잡과 대중교통 접근성 문제가 지속적으로 제기돼 온 위례신도시의 현실이 정책적으로 인정받았다는 평가가 나온다.강 예비후보는 "위례 주민들은 17년 동안 교통 문제를 감내해 왔다"며 "대규모 주거지역이 이미 형성된 상황에서 교통 인프라가 뒤따르지 못해 사회적 비용이 누적돼 왔다"고 지적했다.그는 이어 "정부와 서울시가 행정 절차를 이유로 또다시 시간을 지체한다면 주민들의 실망은 더욱 커질 수밖에 없다"며 "신속 예타 통과 이후 후속 절차 역시 속도감 있게 추진돼야 한다"고 강조했다.같은 당 최승태 하남시의원 예비후보도 위례 교통 문제의 시급성을 언급했다. 그는 "위례는 도시 기능 대부분이 이미 갖춰진 상태지만 교통만 과거에 머물러 있다"며 "신속 예타 통과는 분명 의미 있는 진전이지만 착공 일정이 조속히 가시화되지 않는다면 주민들의 기대는 오히려 불신으로 바뀔 수 있다"고 말했다.강 예비후보는 위례신사선 추진 과정에서 국회 역할도 강조했다. 그는 "재정투자사업 전환과 신속 예타 대상 선정 과정에서 국회 차원의 지속적인 문제 제기가 있었다"며 "앞으로도 추미애 의원과 협력해 후속 절차가 지연되지 않도록 하겠다"고 밝혔다.