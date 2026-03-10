첫 아이가 딸이면 그만 낳겠는다는 요즘 산모들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

친구의 딸은 분홍 원피스로 여아를 임신했다는 사실을 나타냈다.

친구가 결혼한 딸의 사진을 보내왔다. 사진에는 친구 딸이 하늘하늘한 분홍색 원피스를 입고 엄마를 향해 환한 미소를 짓고 있었다. 친구는 딸 부부와 함께 '젠더 리빌 파티'를 할 예정이라고 했다. 젠더 리빌 파티(Gender Reveal Party), 그게 뭐냐고 했더니 아기의 성별을 공개하는 파티를 말한단다. 요즘 젊은 부부들, 특히 딸을 임신한 부부들은 다들 한다고 했다.케이크를 자르거나 풍선을 터트려 아기의 성별을 공개하기도 하는데 친구의 딸은 분홍 원피스로 여아를 임신했다는 사실을 나타냈다는 것이다. 태아가 딸이라는 말에 친구인 엄마도 임신한 딸도 좋아서 흥분해 있었다.나는 딸을 셋 낳을 계획은 아니었지만 딸 셋을 낳았다. 키우는 동안 '딸이 셋이에요'보다 '딸만 셋이에요'라고 말하곤 했다. 누군가가 말하기 전에 내가 먼저 '딸만'이라고 말해야 아들이 없어서 어쩌냐는 말을 아무렇지도 않게 받아들일 수 있었다. 물론 그들은 "요즘은 딸이 더 좋대요"라는 말로 나를 위로했지만 그저 위로하는 공허한 말일 뿐이었다.나의 친정어머니는 아버지와 결혼해서 첫딸(나)을 낳았다. 그 뒤 작은어머니가 첫아들을 낳자, 위기감을 느낀 친정어머니는 용하다는 한약방에 찾아가서 아들 낳는 약을 처방받아 드시고 아들을 낳으셨다(딸인 나는 자식이 아닌 거야). 그 시절 딸은 출가외인이니 결혼하고 나면 남의 식구가 되는 사라지는 가족이었기 때문이었으리라.친정어머니는 나에게 끊임없이 아들 하나는 있어야 한다며 하나 더 낳으라고 하셨지만 이미 딸을 둘 낳은 나는 가볍게 싫다고 응수했다. 하지만 포기하지 않고 급기야 시어머님께 전화해서 어려운 시아버님까지 동원했다. 나의 시어머님은 친정어머니의 친구 언니였기에, 사돈지간이지만 편하게 언니 동생 하는 사이였기에 가능한 일이었다.태양이 작열하는 여름 시아버님의 생신날이었다. 가족과 친지들까지 대가족이 모인 자리에서 시아버님은 나에게 아들 하나 더 낳으라고 명령(?)하셨다. 이미 딸이 둘 있는데 그런 말씀을 하시는 시아버님이 서운하기도 하고 야속하기도 해서 눈물이 났다. 아들만 셋 낳은 천사표 시어머님도 너 좋으라고 그런다, 늦둥이 하나 낳으면 늙어서 외롭지 않다며 거드셨다. 학비가 나무 많이 든다는 나의 핑계에 시아버님은 학비를 내주시겠다며 물러서지 않으셨다.아들이 있어야 노후가 든든하다는 어른들의 성화 속에 결국 셋째를 가졌고, 예상과 달리 나는 또다시 딸을 품에 안았다. 딸(자녀) 셋을 키우는 일은 녹록지 않았으나, 정작 내 마음을 가장 깊이 헤아려 준 것은 그 아이들이었다. '아들이 없어서 어쩌냐'던 이웃들의 위로가 무색하게 딸들은 나에게 위로가 되고, 삶의 이유가 되었고, 내 삶의 가장 든든한 뿌리가 되었다.그렇게 26년의 세월이 지난 지금, 첫아이가 아들이면 딸을 낳겠다며 둘째를 계획하지만, 딸이면 그만 낳겠다는 산모들이 늘었다고 한다. 딸을 임신했다고 생전 처음 들어보는 젠더 리빌 파티를 열고, 딸을 임신한 임산부를 부러워하는 세상이 되다니…. 세상 참 모를 일이다.