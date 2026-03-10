두꺼비 산란 돕는 울산 중구 "생태도시 조성은 미래세대 와의 약속"

▲울산 중구가 3월 10일 오후 1시 장현저류지 일대에서 민관합동 두꺼비 찻길 사고(로드킬) 방지 활동을 펼쳤다. 이날 김영길 중구청장과 담당 공무원, 황방산두꺼비봉사단 단원 등 30여 명은 두꺼비 도로 진입 차단용 그물망을 설치하고 서행 운전 홍보 활동(캠페인)을 펼쳤다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기