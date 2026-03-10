참여연대 "내란죄 1심 판결문, 실명 공개하라"

큰사진보기 ▲참여연대 기자회참여연대가 10일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원 동문 앞에서 기자회견을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

AD

참여연대가 10일 내란우두머리 윤석열을 포함해 주요 피고인에 대한 '내란죄 1심 판결문'을 실명 공개하라고 촉구했다.참여연대(공동대표 백미순·진영종·한상희)는 10일 오전 9시 30분부터 서울 서초구 서울중앙지방법원 동문 앞에서 기자회견을 열고 "내란죄 판결문을 실명 공개 하지 않는 것은 12.3 내란에 대한 국민의 알 권리를 심각하게 침해하는 것"이라고 피력했다.참여연대는 "지난 2월 19일, 내란 우두머리 윤석열 등 주요 핵심 피고인 8명에 대한 1심 선고가 이루어졌다"며 "12·3 내란의 역사적 중요성을 고려할 때, 이번 판결문은 모든 시민이 직접 읽고 평가할 수 있어야 한다"고 지적했다.이어 "역사적 중대성에도 불구하고 현재 내란죄 판결문은 시민들에게 제대로 공개되고 있지 않다"며 "법원은 사법정보공개포털을 통해 판결서 사본을 신청한 이들에게 판결문을 제공하고 있으나, 제공되는 판결문은 개인정보 보호를 이유로 비실명 처리되어 핵심 피고인들의 이름조차 가려진 채 영문 이니셜로만 표기되어 있다"고 밝혔다.이은미 참여연대 권력감시2팀장의 진행으로 발언을 한 이지현 참여연대 사무처장은 "비실명 처리된 판결문으로 인해 누가 어떤 지위에서 어떤 행위를 했는지 전혀 알 수 없다. 이는 12.3 내란에 대한 국민의 알 권리를 심각하게 침해하는 것"이라고 강조했다.최용문 참여연대 행정감시센터 소장과 조지훈 민주사회를 위한 변호사모임 사무총장도 "판결문 실명 공개로 내란 행위에 대한 재판부의 판단 또한 제대로 평가할 수 있어야 한다"고 말했다.기자회견문을 통해 "비실명화는 원래 개인의 사생활 보호를 위한 조치이지만 내란죄와 같은 사건에서 보호해야 할 개인의 사생활이 있다고 보기 어렵다"며 "국가권력을 위임받은 군 통수권자이자 행정부 수반이 국가자원을 동원해 친위 쿠데타를 시도한 사건에 보호해야 할 사적 영역은 없다"고 비판했다.이어 "법원은 누구나 실명이 공개된 내란죄 판결문을 확인할 수 있도록 법원 홈페이지에 반드시 공개해야 한다"며 "만약 법원이 실명 판결문 공개를 거부한다면 처분 취소소송과 헌법소원 등을 제기하고 법원의 위헌적 행위에 대해 문제를 제기해 나갈 것"이라고 밝혔다.참여연대는 지난 2월 26일부터 12일 동안 법원에 내란 판결문 실명 공개를 촉구하는 온라인 긴급 서명을 진행해 5748명의 시민이 참여했고, 이날 기자회견에서 서명서를 법원에 전달했다. 이날 기자회견에는 내란죄 비실명 판결문을 비판하는 퍼포먼스도 열렸다.한편 서울중앙지방법원은 지난 2월 19일, 내란 우두머리 윤석열에게는 무기징역, 내란 중요임무종사자 김용현에게는 징역 30년 등을 각각 선고했다. 12·3 내란이 일어난 지 443일 만의 1심 선고를 했다. 하지만 역사적 중대성에도 불구하고 현재 내란죄 판결문은 시민들에게 제대로 공개되고 있지 않다.